Hannover

Corona-Erklärer Christian Drosten ist neuer Ehrendoktor der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Tiho). Am Montagmittag erhielt der Virologe und Humanmediziner die Auszeichnung für seine Forschungsarbeit und besonders seine Rolle als Aufklärer in der Corona-Pandemie.

Tiho und Drosten forschen gemeinsam

Doch bevor es in den Hörsaal zum Festakt geht, steht Drosten vor dem Klinikgebäude am Bünteweg und lässt sich gerne von Kollegen und Kolleginnen ansprechen. Die Kleidung ist so wenig formell wie der ganze Mann. Blaues Jackett, schwarze Jeans, graue Weste, hellblaues Hemd – und kleiner Rucksack. Der „Cheferklärer der Pandemie“, wie eine Zeitung mal titelte, ist morgens schlicht mit dem Zug aus Berlin angereist.

Eine Tiho-Professorin fragt den bekanntesten Virologen der Republik, ob er bei Gelegenheit einen Vortrag für die Doktoranden an der Tiho halten würde. Drosten sagt einfach unkompliziert zu. Er ist mit vielen Forscherinnen und Forschern an der Tiho per Du. Denn der Mediziner Drosten und die Tiermediziner forschen an ähnlichen Themen, oft auch gemeinsam. Es geht dabei um die „One Health“-Idee, die enge Verbindung der Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt. Zu dem Gebiet gehören Antibiotikaresistenzen ebenso wie Infektionskrankheiten, die zwischen Menschen und Tieren übertragen werden.

„Das ist etwas ganz Besonderes“

Und der jungenhaft wirkende 48-Jährige freut sich ehrlich über den Ehrendoktor. Trotz zahlreicher wissenschaftlicher Auszeichnungen in jüngster Zeit, auch das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse und den Grimme-Preis hat er bekommen. „Ein Ehrendoktor ist etwas ganz Besonderes. Deutsche Unis sind damit alles andere an freigiebig“, sagt Drosten. Die Verleihung an forschende Wissenschaftler in der Mitte ihrer Karriere ist erst recht außergewöhnlich.

Das trifft ebenso auf die Professoren Gerd Sutter und Lothar Wieler zu, die gleichzeitig mit Drosten den Ehrendoktortitel bekamen. Der 59-jährige Sutter ist einer der Experten für Corona-Impfstoffe, der 60-jährige Wieler als Forscher und Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) ebenfalls unermüdlich in der Pandemiebekämpfung im Einsatz. „Es ist beeindruckend, wie sie alle drei ihre Forschung in die Öffentlichkeit tragen und Gesellschaft und Politik von ihren Erkenntnissen überzeugen wollen“, sagte Tiho-Präsident Gerhard Greif.

„Fast täglich über das Virus informiert“

Die Rede auf Christian Drosten hält Tiho-Professor Albert Osterhaus, selbst renommierter Virologie – und Niederländer. „Was mich sehr beeindruckt: Er hat die Deutschen fast täglich kontinuierlich und sehr kompetent über Radio, Fernsehen und Podcast informiert.“ Das habe wesentlich zum Verständnis und zur Begrenzung der Krankheit beigetragen.

Osterhaus kennt Drosten seit mehr als 20 Jahren und lobt ihn deutlich. „Als Evolutionsbiologe hat er gezeigt, dass für Menschen bedrohliche Viren fast alle ihren Ursprung in der Tierwelt haben.“ Mehr als 450 Studien zu Viren hat der Leiter der Virologie an der Berliner Charité verfasst, davon gut 80 über das Sars-CoV-2-Virus.

Gerd Sutter entwickelt Impfstoff

Auch Impfstoffforscher Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität München konzentriert sich aktuell auf das neue Sars-Coronavirus. Ein von ihm entwickelter Impfstoff befindet sich gerade in der klinischen Prüfung. Sutter nutzt ein harmloses Pockenvirus als Träger für Vakzine. Auf diese Weise entwickelte er zuvor ebenfalls einen Impfstoff gegen das Mers-Coronavirus, das von Kamelen übertragen wird. Sutter arbeitete ebenso an Impfstoffen gegen HIV, Masern und Influenza.

Von Bärbel Hilbig