Hannover: Tiergartenfest fällt auch 2021 aus

Hannover

Beim Tiergartenfest mit bis zu 25.000 Gästen können weder an den Eingängen noch auf den Wegen oder an den zahlreichen Stationen die notwendigen Abstände eingehalten werden. Zudem ist die Dynamik der Delta-Variante des Corona-Virus derzeit nicht absehbar, so die Stadt in ihrer Begründung.

Daneben sei zu berücksichtigen, dass die Gäste des Festes im Wesentlichen Kinder sind. Diese würden aus heutiger Sicht bis zum Veranstaltungstag zu großen Teilen noch nicht geimpft sein.

Sammlung für Winterfutter bleibt

Die normalerweise im Sommer beginnenden Planungen könnten vor diesem Hintergrund nicht aufgenommen werden. Nicht ausfallen soll hingegen die herbstliche Sammlung von Kastanien und Eicheln, mit der Kinder Jahr für Jahr die Winterfütterung im Tiergarten unterstützen. Auch werden die fleißigen Sammler in diesem Jahr wieder mit der beliebten Baumscheibe belohnt. Die Sammlung soll wie gewohnt Ende September starten. Details würden rechtzeitig bekanntgegeben.

Von NP