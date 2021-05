Hannover

Der Sturm lässt die Region nicht in Ruhe. Auch für Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst eine amtliche Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde herausgegeben. In Schauernähe müsse sogar mit Böen bis zu 90 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Die Stadt Hannover hat daraufhin erneut den Stadtpark, die Waldstation Eilenriede, den Tiergarten sowie den Großen Garten und den Berggarten in Herrenhausen vorsorglich geschlossen.

Die Stadtverwaltung warnt ausdrücklich vor dem Betreten der städtischen Wälder und Parkanlagen während eines Sturms. Grundsätzlich gelte für das Betreten von Wäldern und geöffneten Parks: nur auf eigene Gefahr.

Leinebrücke nach Limmer gesperrt

Wegen der an der Wasserkunst in Herrenhausen am Dienstag umgestürzten Pappel ist auch die Brückenverbindung über die Leine zwischen Herrenhausen und Limmer gesperrt. Der entwurzelte Baum hatte das Schutzgitter der Brücke so stark beschädigt, dass die Feuerwehr den Verbindungsweg dichtmachen musste.

Von Andreas Krasselt