Das Forschungszentrum von Boehringer Ingelheim geht an die tierärztliche Hochschule Hannover ( TiHo) über. Ein entsprechender Vertrag wurde am Freitag unterzeichnet. Die Hochschule will das Labor zur Forschung im Bereich der Infektionsmedizin nutzen.

„Für die TiHo ist das eine einmalige Gelegenheit, unsere Forschungsstärke in der Infektionsmedizin weiter auszubauen“, sagt TiHo-Präsident Gerhard Greif. Klimawandel und Globalisierung führten dazu, dass sich Infektionskrankheiten immer schneller ausbreiteten, machte er deutlich. Umso wichtiger sei es, die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben. Weil etwa zwei Drittel der Erreger, die bei Menschen zu Infektionskrankheiten führen können, zwischen Tier und Mensch übertragen würden, sei es essenziell nicht nur allein auf den Menschen zu blicken.

Forschungszentrum bleibt Hannover erhalten

Boehringer Ingelheim will die Arbeit am Standort Hannover Ende 2020 einstellen. Das Unternehmen richtet Schwerpunkte in der Tiergesundheitssparte global neu aus. Eine Übernahme der aktuell 129 Mitarbeitenden am Forschungszentrum Hannover ist nicht Teil der Vereinbarung.

Sabine Nikolaus, Landesleiterin Deutschland bei Boehringer Ingelheim, zeigte sich am Ende der Einigung überzeugt: „Damit kann die Hochschule die eigenen Forschungskapazitäten wesentlich erweitern und gleichzeitig bleibt das moderne Forschungszentrum der Region Hannover erhalten.“

Von Mandy Sarti