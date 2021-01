Hannover

Sie sehen ein wenig aus wie Biber und werden von Laien leicht mit ihnen verwechselt. Doch anders als die Nager mit dem breiten Schwanz, die, zumindest soweit deren Population im Rahmen bleibt, für den Gewässerhaushalt durchaus nützlich sein können, ist die Biberratte Nutria gerade für den Hochwasserschutz eine ernsthafte Bedrohung.

Dabei stammt diese Tierart nicht einmal von hier, sie ist aus Südamerika eingewandert. Sie gehört zu den sogenannten Neozoten, tierische Zuwanderer wie etwa auch der Waschbär, die zu einem immer größeren Problem werden, sei es für heimische Arten durch Verdrängung oder, wie beim Nutria, durch Gefährdung menschlicher Kulturgüter. Denn die Nager verursachen als Pflanzenfresser nicht nur erhebliche Schäden an den Uferböschungen von Gewässern, sondern auch auf Ackerflächen.

Deiche werden untergraben

Vor allem aber gefährden sie Deiche, die sie mit ihren Bauten unterhöhlen. „Weshalb insbesondere Holland Angst vor dem Nutria hat“, weiß Hannovers Stadtjäger Heinz Pyka. Denn wenn dort die Deiche brechen, steht das ganze Land unter Wasser. Die Niederlande stecken daher laut Pyka jährlich 30 Millionen Euro in die Bejagung der Nutria. Gefährdet seien aber auch in der Nähe von Gewässern vorbeiführende Bahndämme, die ebenfalls unterhöhlt würden.

Auch in Stadt und Umland Hannover ist der Nutria längst zu einem Problem geworden. „Es gibt diese Tiere flächendeckend überall, wo wir Gewässer haben“, so Pyka. „Das macht uns jede Menge Ärger.“ Jedes Jahr würden mehr Exemplare dieser Art geschossen oder in Fallen gefangen. Sie vermehren sich rasant. „Sie bekommen dreimal im Jahr Junge, jeweils vier oder sechs Stück. Die Vermehrungsrate liegt bei mehr als 200 Prozent.“

Landwirtschaftskammer setzt Jäger ein

Deshalb hat die Landwirtschaftskammer auch im Bezirk Hannover bereits mehrere Jäger eingestellt, die speziell für die Nutriabekämpfung eingesetzt werden. Gerade angesichts im Zuge der Klimakrise durch Starkregen verursachte hoher Pegelstände ist die Deichsicherheit von immenser Bedeutung.

Aktuell steht der Nutria also im Fokus des Kampfes gegen Neozoten. Und auch im Zentrum eines Forschungsprojektes der Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) Hannover. Mit einer Online-Umfrage wollen Dr. Friederike Gethöffer und Franziska Schöttes vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung zunächst einmal in Erfahrung bringen, wie die verschiedenen Interessengruppen und die Öffentlichkeit überhaupt zu diesem Problem und dem Umgang mit diesen Arten stehen.

Schließlich wird etwa dem Waschbären wegen seines putzigen Aussehens in der Bevölkerung oft mit großer Sympathie begegnet. Gelegentlich werden sie sogar angefüttert, ungeachtet der Tatsache, dass sie nach Ansicht von Wildtierexperten zu einer großen Bedrohung heimischer Arten geworden sind. Auch dies allerdings eine Ansicht, die von einigen Tierschützern stark bezweifelt wird.

Auch die Nutria, die erstmals 1867 wegen ihres Pelzes für die Zucht nach Deutschland eingeführt wurde, steht in diesem Spannungsfeld zwischen Artenschutz, Tierschutz, Jagdrecht und Schädlingsbekämpfung. Die Tiere leben in Familienverbänden und können vier bis acht Kilogramm schwer und bis zu 63 Zentimeter groß werden. An Ufern von Gewässern graben sie, ähnlich den Bisamratten, ihre Bauten und ernähren sich von Wasserpflanzen sowie von Würmern, Muscheln und Schnecken. Auffällig sind ihre orangefarbenen Nagezähne.

Wie sollen wir mit Neozoten umgehen?

Die TiHo-Forscher wollen nun wissen, wie wir mit diesen eingewanderten Tierarten umgehen sollen. Wobei die Nutria zwar im Fokus stehen, alle anderen Neozoten aber ebenfalls in die Umfrage einbezogen werden sollen. Arten, die in jedem Fall eine große Herausforderung für den Naturschutz, den Artenschutz und den Tierschutz darstellen. Eine Verordnung der Europäischen Union sieht Maßnahmen zum Management von invasiven gebietsfremden Arten vor. Auf dieser sogenannten Unionsliste stehen derzeit 66 Tier- und Pflanzenarten, die als invasiv angesehen werden. Seit 2016 befindet sich darunter auch die Nutria.

Die Umfrage ist online zu finden unter: www.tiho-hannover.de/nutria-umfrage. Finanziert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in der Förderlinie Zukunftsdiskurse.

Von Andreas Krasselt