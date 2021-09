Hannover

Der erste Testverlauf von „Back to Culture“ war ein voller Erfolg. „Die Hunde haben die eingeschleusten corona-positiven Proben zu 100 Prozent entdeckt“, teilte Sonja v. Brethorst, Sprecherin der Tierärztlichen Hochschule (TiHo), am Montag mit. Um wie viele Proben es sich handelte, wollte der Studienleiter, Professor Holger Volk, nicht preisgeben.

Am Sonntagabend begann eine weltweit beachtete TiHo-Studie. Sechs ausgebildete Spürhunde wurden beim „Fury in the Slaughterhouse“-Konzert in der Gilde-Parkbühne eingesetzt. Alle 500 Besucher hatten vorher einen Schnelltest gemacht und wurden dann auch noch einem PCR-Test unterzogen. Am Eingang wurden Schweißproben auf Wattepads von den Musikfreunden genommen und den Hunden zum Schnüffeln vorgelegt.

Wissenschaftler wissen nicht, was die Hunde wittern

Ein Popkonzert als riesige Bühne für einen wissenschaftlichen Feldversuch. Professor Holger Volk, Leiter der TiHo-Klinik für Kleintiere, wollte sehen, ob sich die Hunde auch in der Praxis bewähren. Unter Laborbedingungen hatten die Vierbeiner eine Trefferquote von 94 Prozent. Und: „Das ist weltweit die erste Studie, die alle drei Testverfahren miteinander vergleicht“, sagt Volk. Erstaunlich: „Wir wissen noch nicht, was die Hunde bei infizierten Menschen riechen“, sagt Professor Volk. Sicher bestimmte Stoffwechselprodukte, wahrscheinlich auch Bestandteile des Corona-Erregers, vermutet der Wissenschaftler.

Die eingeschleusten Proben sind aus zweierlei Bedingungen wichtig. Zum einen ist bei der Impfquote und den negativen Schnelltests mit einer verschwindend geringen Zahl von Menschen mit Corona zu rechnen. Zum anderen mussten die Hunden sich vor dem Live-Konzert unter Live-Bedingungen bewähren. Also mit Geräuschen, fremden Gerüchen und einem ungewohnten Ort zurechtkommen. Da sie alle eingeschleusten positiven Proben entdeckt haben, dürfte dieser Teil des Experiments geglückt sein.

Im Rahmen des Projekts „Back to Culture“ finden noch drei Konzerte statt. Am 27. September tritt Bosse auf der Parkbühne auf. Die kostenlosen Tickets können ab heute Abend 20 Uhr unter www.backtoculture.de gebucht werden. Es dürfen 800 Probanden zum Konzert. Beim letzten Gig von Sido sind 1500 Besucher in der Swiss-Life-Hall zugelassen.

Allerdings müssen sich die Besucher vor dem Konzert einem Schnelltest und später auch noch einem PCR-Test unterziehen. Am Eingang werden Schweißproben aus den Armbeugen genommen. Auf der Internetseite können immer genau eine Woche vor dem nächsten Konzert die Tickets gebucht werden. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium finanziert die Studie mit 1,3 Millionen Euro.

Von Thomas Nagel