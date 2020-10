Hannover

Sie habe überlebt, um davon zu erzählen, sagt Janina Hescheles. Sie ist eine Holocaust-Überlebende, die sechs Mädchen inspiriert hat, die Geschichte des NS-Opfers auf die Bühne zu bringen. Die entstandene Inszenierung „Mit den Augen eines zwölfjährigen Mädchens“ feiert am Sonntag im Theater im Pavillon Premiere. Die Schauspielerinnen sind 11 bis 15 Jahre alt – in dem Alter hat Hescheles den Holocaust erlebt.

„Ihre Geschichte ist bewegend“, sagt Darstellerin Liby Mechler. Sie könne sich kaum vorstellen, was die heute 89-jährige Hescheles alles durch gemacht habe. Als Zwölfjährige hat sie die Deutsche Besatzung im damaligen Polen erlebt. Hescheles hat im Getto ihre Eltern verloren und im Zwangsarbeitslager Lemberg-Janowska ums Überleben gekämpft. In einem Versteck in Krakau hat sie Tagebuch geschrieben – sie wird deshalb als die „polnische Anne Frank“ bezeichnet. Im vergangenen Jahr wurde ihr Tagebuch neu veröffentlicht und liefert nun die Grundlage für die Inszenierung im Theater am Pavillon.

„Polnische Anne Frank“: Die Tagebuchtexte von Janina Hescheles bilden die Grundlage der Inszenierung. Quelle: Behrens

Chorische Erzählung: Sechs Darstellerinnen, eine Figur

Regisseurin Leila Semaan und Dramaturgin Sabine Trötschel bringen die Geschichte der Zeitzeugin in Form eines chorischen Erzählens auf die Bühne. Die sechs Darstellerinnen, die sich in einem Schnupperkurs bei der Theaterwerkstatt Hannover für das Stück begeisterten, spielen die Figur der Janina Hescheles gemeinsam. Textpassagen der Holocaust-Überlebenden werden von den sechs Darstellerinnen auch gemeinsam gesprochen. So verschmiltzt die Sprache der Darstellerinnen zur Stimme des damals 12-jährigen Mädchens. Wenn die Darstellerinnen individuell sprechen, wird klar, dass der Charakter der Janina Hescheles exemplarisch ist. „Damit gelingt eine Vergrößerung des Einzelschicksals“, sagt Semaan bei einer Probe am Freitag. Hescheles steht für die unzähligen Holocaust-Opfer.

Chorisches Erzählen: Mal sprechen die Darstellerinnen gemeinsam, mal individuell. Quelle: Behrens

Um die Figur verstehen zu können, haben die Darstellerinnen dokumentarische Interviews mit der in Israel lebenden Hescheles geführt. Die Videobotschaften ergänzen das Spiel auf der Bühne ebenso wie der Tagebuchtext und von Hescheles verfasste Gedichte, die die Darstellerinnen vortragen.

Geschichte durch individuelle Erlebnisse begreifbar machen

„Wir versetzen uns in den Charakter hinein und das geht weit über das hinaus, was wir sonst so im Geschichtsunterricht lernen“, sagt Darstellerin Josephine Ashitey. Das Stück haben die Mädchen auch in ein einem Workshop mit einer Pädagogin, die in Bergen-Belsen tätig ist, vorbereitet. Die Hoffnung der Regisseurin: Geschichte durch individuelle Erlebnisse begreifbar machen und das für die Zuschauer und Darsteller gleichermaßen. „Es war ein beeindruckender Arbeitsprozess der Darstellerinnen, die sich nicht nur mit dem Theaterspielen, sondern auch mit der Gesellschaft, Politik und Demokratie auseinandergesetzt haben“, sagt Semaan.

Mehlika Odabasi trägt das Sehnsuchtsgedicht vor, welches von Zeitzeugin Janina Hescheles verfasst wurde. Quelle: Behrens

„Geschichte zum Leben erweckt“

„Die Geschichte auf der Bühne zum Leben zu erwecken, fühlt sich richtig und wichtig an“, sagt Darstellerin Elisa Sengebusch. Neben den Zeitzeugenberichten fließen auch eigene Erfahrungen der jungen Darstellerinnen in das Stück ein: Wenn Hescheles in ihrem Tagebuch davon träumt, dass der Krieg vorbei ist, überlegen die Mädchen auf der Bühne, was sie zuerst machen würden, wenn sie eine so schlimme Zeit überstanden hätten. So lässt die Aufführung die Zuschauer nicht nur an den Erinnerungen einer Zeitzeugin teilhaben, sondern gibt auch Einblick in die Gefühlswelt der jungen Darstellerinnen.

Sehnsucht, Wünsche, Verlust: Die Darstellerinnen geben im Stück Einblick in ihre eigene Gefühlswelt und übertragen das Stück in das Hier und Jetzt. Quelle: Behrens

Die Premiere am Sonntag ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen sind am 31. Oktober und am 1. November. Da coronabedingt pro Aufführung 30 Personen in das Theater im Pavillon passen, sind weitere Aufführungen im Februar geplant.

Von Sophie Peschke