Hannover

Den Zoobesuch zu Fuß oder per Rad geplant und noch nicht getestet? Kein Problem, nach dem Drive-In-Testzentrum für Autofahrerinnen gibt es am Mittwoch gleich daneben auch ein Walk-in-Testzentrum. Für den Zoobesuch ist ein negativer Test nötig, aber natürlich können sich hier auch Menschen kostenlos im Rahmen des sogenannten Bürgertests anmelden, die zum Beispiel in der Nähe wohnen.

„Die Nachfrage nach Bürgertests für Fußgänger war von Anfang an da. Die Erfahrungen aus dem Drive-in-Testzentrum hat das Team genutzt, um innerhalb kürzester Zeit das Angebot erweitern zu können“, sagt Projektleiter Björn Metzner. Im Dive-In haben sich bisher 15.000 Menschen mit einem Test abgesichert.

Das Walk-In-Testzentrum befindet sich im hinteren Bereich des Zoo-Parkplatzes und ist ab 28. April täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Schon jetzt, ab 27. können auf der Website testzentrum-am-zoo.de verbindliche Termine gebucht werden.

Einen Tipp hat der Zoodirektor dennoch: „Unseren Zoobesuchern empfehlen wir, sich bereits im Vorfeld in der Nähe ihres Wohnorts um einen Test zu kümmern, auch um großen Andrang zu den beliebten Zeiten zu vermeiden. Allein in Hannover gibt es mehr als 20 Testzentren, in denen sie sicher einen Testtermin finden werden“, so Andreas M. Casdorff. rue

Von Petra Rückerl