Hannover

Der Wunsch nach einem unbeschwerten Weihnachtsfest im Kreis der Familie sorgt kurz vor den Feiertagen für großen Andrang in privaten Corona-Testzentren. Wo kann ich mich in und um Hannover noch rechtzeitig testen lassen? Wer bietet Antigen-Schnelltests, wer PCR-Tests an? Wie viel Zeit muss ich dafür einplanen? Und was kostet so ein Test für Selbstzahler? Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen.

Schnelltests in Herrenhausen und Oststadt

Ausschließlich Antigen-Schnelltests bietet das Unternehmen Corona15 in der Gastronomie des MTV Herrenhausen (Am Großen Garten) und in der Oststadt (Wedekindstraße) an. Solche Schnelltests sind nicht so präzise wie ein PCR-Test. Anders als die laborunterstützte Variante weisen sie nicht den Covid-19-Erreger selbst nach, sondern die mit diesem verbundenen Proteine. Bei Infizierten mit einer hohen Viruslast fallen sie relativ zuverlässig positiv aus, sodass das Testergebnis helfen kann anzuzeigen, ob eine Person zum Testzeitpunkt ansteckend ist oder nicht. Wer das Virus bereits in sich trägt, es aber noch nicht übertragen kann, bekommt hingegen meist ein negatives Ergebnis. Ein Test kostet bei Corona15 49,90 Euro, das Ergebnis soll nach circa 15 Minuten vorliegen. Beide Standorte sind täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Die Terminvergabe läuft online über die Homepage des Anbieters. Bis zum 24. Dezember (Stand 22. Dezember) sind dort aber nur noch sehr wenige Uhrzeiten buchbar.

Viel zu tun: Sorusch Ataschsokhan (l.) und Julian Mirabadi betreiben in Hannover zwei Schnelltestzentren in Herrenhausen und der Oststadt. Quelle: Samantha Franson

Testen in der Gaststätte

Das Schnelltestzentrum Hannover bietet seinen Dienst für 39,80 Euro in den Räumen der Gaststätte „HeimW“ in der Theaterstraße an. Auch hier wird mit einem Ergebnis nach 15 Minuten geworben. Termine gibt es online, die Bestätigung per E-Mail enthält einen QR-Code, der am Eingang vorgezeigt werden muss (Ausdruck oder digital auf dem Smartphone). Das Zentrum hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, vom 24. bis zum 27. Dezember bis 16 Uhr. Bis Heiligabend (Stand 21. Dezember) sind noch viele Uhrzeiten buchbar.

Schnell- und PCR-Tests

Die Corona-Teststelle Laatzen ( Würzburger Straße) bietet neben Antigen-Schnelltest auch die sicherere PCR-Variante an. Zu den Testkosten in Höhe von 38,57 Euro kommt dann noch die Rechnung für die Laboruntersuchung dazu. Der Schnelltest kostet hingegen 41 Euro. Eine Anmeldung ist in beiden Fällen nicht notwendig, dafür muss unter Umständen mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Aufgrund des gestiegenen Andrangs vor den Feiertagen hat das Zentrum seine Öffnungszeiten bereits erweitert. Getestet wird von Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr und von Montag bis Donnerstag zusätzlich von 16 bis 19 Uhr. Am Freitagnachmittag sind Tests zwischen 15 und 17 Uhr möglich. Sonnabends ist das Zentrum von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Vom 24. Dezember bis zum 2. Januar wird zwischen 9 und 12 Uhr getestet. Nur am 27. Dezember und am 1. Januar ist das Zentrum geschlossen.

Testzentrum auf dem Zoogelände

Das Unternehmen „The Lab“ bietet im Panorama-Foyer des Zoos Hannover Schnelltests (39 Euro) und die PCR-Variante (84,50 Euro inklusive Laborkosten, Testergebnis innerhalb von 24 Stunden) an. Von jedem Test geht ein Euro an den Zoo. Anmeldung und Zahlung werden vorab über die Homepage des Anbieters abgewickelt, Termine sind täglich zwischen 10 und 16 Uhr möglich. Bis Heiligabend (Stand 21. Dezember) sind noch viele Uhrzeiten buchbar.

Wie funktionieren Schnelltests ?

Beim Corona-Schnelltest, auch unter dem Begriff Antigen-Test bekannt, wird ein Abstrich aus Rachen und Nase genommen, mit dem Proteine nachgewiesen werden, die spezifisch für dieses Virus sind. Dafür muss das Stäbchen durch die Nase an eine bestimmte Stelle tief im Rachenbereich geführt werden, weshalb dies ausschließlich geschultes Personal vornehmen sollte. Wer als Laie sich oder andere testet, läuft Gefahr eine nicht aussagekräftige Probe und somit ein fehlerhaftes Testergebnis zu bekommen. Daher raten Experten davon ab, sich online Schnelltests zu besorgen und sie selbst anzuwenden.

Technisch funktioniert der Nachweis ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Der Abstrich wird in eine Flüssigkeit mit farbig markierten Antikörpern getaucht und die Flüssigkeit anschließend auf einen Teststreifen geträufelt. Sind im Abstrich ausreichend Sars-Cov-2-Viren enthalten, verbinden diese sich mit den Antikörpern und der Streifen verfärbt sich.

Warum stehen Schnelltests in der Kritik?

Den Wunsch nach einem sicheren Weihnachtsfest mit Eltern oder Großeltern können Schnelltest nicht mit Sicherheit erfüllen. Bei Menschen ohne Symptome ist insbesondere der Zeitpunkt ein Problem. Wer bereits infiziert, aber noch nicht ansteckend ist, hat in der Regel noch nicht ausreichend Viruslast im Rachen. Ein Abstrich kann dann ein falsch-negatives Ergebnis liefern. Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), weist darauf hin, dass Schnelltests ohnehin nur Momentaufnahmen sind. Schon kurz nach einem negativen Befund könne sich die Person eben doch infizieren. Wer das Treffen mit der Familie zu Weihnachten von einem negativen Test abhängig macht, sollte diesen also erst möglichst kurz vorher machen lassen. Umgekehrt können Schnelltests aber auch falsch-positiv ausfallen, was dann bei der Nachverfolgung von Kontakten das Gesundheitsamt unnötig belastet.

Region warnt vor falscher Sicherheit

Auch aus Sicht der Region sind Schnelltests „als einzige Art der Testung nicht geeignet, da man davon ausgehen kann, dass es sowohl falsche Alarme als auch nicht entdeckte Positivfälle gibt“, sagt Sprecherin Christina Kreutz. Die Gefahr liege darin, dass ich Menschen in falscher Sicherheit wiegen und im Kontakt mit anderen weniger vorsichtig sind, wenn sie ein negatives Ergebnis vorliegen haben. „Dass sich Testergebnisse als falsch erwiesen haben, kommt vor“, so Kreutz.

Gleichwohl seien Schnelltests in den sensiblen Bereichen wie Pflege- und Alteneinrichtungen eine gute Ergänzung der bisherigen Testverfahren, weil sie – auch wenn die Tests nicht dieselbe hohe Sicherheit wie die PCR-Test bieten – ein guter Indikator sind, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Wenn Positivfälle auftauchen, kann man unmittelbar reagieren und eine Reihentestung in der Einrichtung ansetzen. Auch die Schnelltestzentren weisen darauf hin, dass bei positiven Befunden automatisch das Gesundheitsamt informiert wird, das dann in der Regel einen PCR-Test anordnet.

Von André Pichiri