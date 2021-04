Hannover

Jede noch so schöne Verordnung hat ihre Tücken und Lücken. Das gilt auch für die Testpflicht an Niedersachsens Schulen, die seit Anfang der Woche gilt – und für die das Kultusministerium bereits am Donnerstag eine nicht ganz unwesentliche Ausnahme in Gestalt eine Rundverfügung erlassen hat: Bei den am Montag im Fach Geschichte beginnenden Abiturprüfungen an landesweit etwa 450 Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, Kooperativen Gesamtschulen, Beruflichen Gymnasien, Freien Waldorfschulen, Abendgymnasien und Kollegs entfällt die Testpflicht – als Folge „einer Abwägung der rechtlichen Lage“, begründete Ulrich Schubert, Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums, diesen Schritt. Das gilt überdies für alle schriftlichen Arbeiten, für die es eine Anwesenheitspflicht an den Schulen gibt – also auch für das mündliche Abitur. Testverweigerer können also weiter im Homeschooling lernen, müssen aber für die Prüfungen in die Schule kommen – ohne Test. Sie müssten allerdings unmittelbar nach der Prüfung das Schulgelände auf direktem Wege verlassen, so der Ministeriumssprecher. Ärger um Tests gab es auch an den Grundschulen – eine Reihe von Schulen im Land erhielten in der ersten Testpflichtwoche nur ein statt der erforderlichen zwei Testkits. Ministeriumssprecher Schubert erklärte dies mit organisatorischen und logistischen Startschwierigkeiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Testpflicht-Problematik:

Was hat das Land dazu bewogen, für die Abiturprüfungen die Ausnahme bei der Testpflicht anzuordnen?

Rechtliche Bedenken. Ministeriumssprecher Schubert nennt das zwar nicht direkt so, doch seine Begründung lässt kaum Raum für Zweifel: „Wir können und wollen den Abiturienten, die sich so lange und intensiv vorbereitet haben, die Teilnahme an den Prüfungen nicht verwehren.“ Zudem habe es bereits erste Gerichtsurteile in dieser Angelegenheit gegeben etwa in Bayern – das Land will eine Klageschwemme mit unabsehbaren Folgen vermeiden. Gleichzeitig setzt das Ministerium auf die Vernunft der Abiturienten – „mit einem Appell an alle Prüflinge, sich zu Hause zu testen“, so der Sprecher. Hoffnung zieht er aus der Erfahrung der ersten Testpflicht-Woche: „Uns erreichen sehr wenig Meldungen von Testverweigerern.“

Wie reagieren die Schulen?

Gelassen bis genervt „Wir hoffen, dass sich unsere Abiturienten testen“, sagt Kathleen Fleer, Schulleiterin an der IGS Kronsberg, „wir haben jeder und jedem fünf Testkits, für jede Prüfung eins, mit nach Hause gegeben. Auf das Prinzip Hoffnung setzt auch Katrin Meinen, Schulleiterin an einem Gymnasium in Mellendorf: „Wir bitten unsere Schüler, dass sie vor den Abitur-Prüfungen sich selbst zu Hause testen und uns dann bestätigen, dass dieser Test negativ war.“ Unverständnis dagegen bei Michael Bax, dem Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule 8IGS Mühlenberg). Die Entscheidung hat mich in hohem Maße überrascht“, sagt Bax. „Der Gedanke, dass alle getestet werden, ist doch ein guter Schritt gewesen.“ warum das jetzt geändert werde, sei in der Rundverfügung nicht kommuniziert worden. „Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, dass diejenigen, die für so eine Maßnahme verantwortlich sind, an Glaubwürdigkeit verlieren.“

Wie gehen die Schulen mit Testverweigerern um?

Einheitliche Regelungen gibt es offenkundig nicht. Theoretisch sollten sie zwar Extra-Räume und zusätzliches Aufsichtspersonal vorhalten, aber auch das ist kein Muss. Falls es beispielsweise an der IGS Kronsberg Testverweigerer geben sollte, schreiben sie ihre Prüfung nicht in einem anderen Raum: „Wir werden die Getesteten und Nichtgetesteten nicht separieren“, sagt Schulleiterin Fleer, „wir wollen die Nichtgetesteten nicht stigmatisieren“, Auch hier dürften rechtliche Überlegungen im Hintergrund stehen. Zwar gelten für die Abitur- und Abschlussprüfungen besonders strenge Hygienebedingungen, andererseits sitzen die Prüflinge mehrer Stunden zusammen in einem Raum – und die Maskenpflicht ist während der Prüfungen aufgehoben. Was in vielen Lehrerkollegien in Stadt und Umland zu Verunsicherung geführt hat: „„Wir fragen uns, wer wohl in den Räumen mit den nicht getesteten Abiturienten Aufsicht führen muss und ob es dafür wohl einen Risikoaufschlag gibt“, so eine Lehrerin

Was passiert, wenn eine Abiturientin oder Abiturient einen positiven Test hat?

Dann muss sie oder er zu Hause bleiben und einen der Nachschreib-Termine wahrnehmen. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Berenbostel zeigte nach NP-Informationen erst am Donnerstag der Schnelltest eines Abiturienten ein positives Ergebnis an. Ein PCR-Test steht noch aus. Eine Lehrkraft zur NP: „Wenn der Schüler wirklich Corona hat, ist das ein denkbar ungünstiger Start für den halben Jahrgang ins Abitur.“ Was in jedem all ausgeschlossen ist: Dass ein positiv getesteter Abiturient die Klausuren in Echtzeit bei einer Videokonferenz schreibt. Denn laut Kultusministerium kann es „bei Videokonferenzen nicht hinreichend ausgeschlossen werden, dass Täuschungsversuche begangen werden“.

Wie reagieren Lehrer- und Elternvertreter auf die neue Situation?

Erbost. Und besorgt. Der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Horst Audritz, kritisiert in in einem Schreiben an die Landesregierung massiv die Testorganisation, die „immer noch nur die Note ,mangelhaft’ verdiene. Zugleich appelliert Audritz an das Land,.die Testpflicht nicht auszusetzen: „Verpflichtende Tests sind auch eine unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung ordnungsgemäßer Prüfungen wie beim gerade anstehenden Abitur. Eine Aussetzung der Testpflicht wäre unverantwortlich.“ Überdies würde die Entwicklung der Infektionszahlen einer Aussetzung der Testpflicht widersprechen. Dies gilt auch bei Abschlussprüfungen. Es geht um gesundheitliche Sicherheit und nicht um rechtliche Bedenken.“ Ähnliche Sorgen äußerte auch die Vorsitzende des Landeselternrates, Cindy-Patricia Heine: „Die Gefährdungslage an den Schulen ist durch die ansteckenderen Virusvarianten massiv angestiegen und hat dem Infektionsgeschehen eine neue Dynamik verliehen.“

Warum fehlen bei Grundschulen Testkits?

Aus Sicht des Kultusministerium lag das an Startschwierigkeiten bei der Auslieferung in der ersten Testwoche. „Wenn keine zwei Tests geliefert werden können, muss es erstmal auch mit einem Test gehen“, sagt Ministeriumssprecher Ulrich Schubert, „sonst müsste ja der Unterricht ausfallen“. Der organisatorische und logistische Aufwand für die Auslieferung von 3,2 Millionen Testkits pro Wochen an 3000 Schulen im Land sei immens. „es war klar, dass es da noch in der ersten Woche ruckeln wird.“ Die Testkit-Versorgung werde in den nächsten Wochen aber reibungslos laufen, glaubt Schubert.

Von Michael Lange und Britta Lüers