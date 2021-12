Hannover

Wer Lust auf einen kleinen Flirt verspürt, kann ab sofort einfach, na? Nein, nein, nicht, in die Teeküche, die Videokonferenz oder sich einen Kaffee beim Lieblingsbarista holen. Viel simpler: S-Bahn-Fahren. Denn die Transdev, der aktuelle Betreiber der S-Bahn-Hannover, ist mit dem Flirt unterwegs. So heißen die neuen, blau-weiß-roten Züge. Stadler Flirt, um genau zu sein. Hinter der Abkürzung des Schweizer Eisenbahnherstellers Stadler verbirgt sich die Beschreibung: „Flinker, leichter, Intercity- und Regional-Triebzug“.

Sonntagmorgen um 0.04 Uhr ist der erste Zug auf der Linie S 3 gestartet, Hannover–Lehrte–Hildesheim. Montagmorgen ging’s zum ersten Mal in den echten Test, den Berufsverkehr. „Ist das auch die S 7?“, fragen zwei Passagierinnen kurz hintereinander beim Kontrolleur nach. Er steht lächelnd am hannoverschen Hauptbahnhof in der Türe und hält sie offen. „Ja, das ist sie“, bestätigt er und nickt, „es sind nur neue Züge.“ Die Damen steigen ein. S 6 und S 7 sind auf der Strecke zwischen Hannover und Celle ebenfalls mit den Flirts unterwegs. Die restlichen S-Bahn-Strecken sollen im Juni von der Deutschen Bahn an die Transdev übergehen.

Wenig los: Viele Plätze sind frei am Montagmorgen in der neuen S-Bahn auf der Fahrt von Hannover nach Celle. Quelle: Verena Koll

Geräumig wirken die Großraumwagen, vieles erinnert an die Ausstattung von Intercity-Zügen. Sogar das Piepen der Türen, wenn sich diese öffnen oder schließen. „Könnte was leiser sein, das Piepen“, brummelt ein Herr kurz vor Ahlten. „Ist nichts mehr mit schlafen, ’ne?“, frotzelt der Herr vom Sitz schräg gegenüber. Sie lachen miteinander. Tatsächlich piept es länger als geplant, die Türen öffnen und schließen an mehreren Halten zwei- bis dreimal, bevor die S-Bahn weiterfährt. „Das ist noch eine Kinderkrankheit“, erläutert Transdev-Sprecherin Stina Worttmann, „vereinzelt tritt das Problem an den Zügen auf, das beheben wir.“

Begegnung zweier neuer S-Bahnen in Ehlershausen

Auch die Anzeigetafeln funktionieren noch nicht, sie zeigen nur die Fahrtrichtung an, Celle oder Hannover, aber keine Stationen. Das sei ebenfalls bekannt und werde so bald als möglich behoben, beteuert Sprecherin Worttmann. Die Zugbegleiter helfen aus: „Guten Morgen“, grüßt eine freundliche Frauenstimme um 8.13 Uhr über die Lautsprecher, „ich begrüße Sie in der neuen S-Bahn. Bitte achten Sie auf die 3G-Regel. Wir fahren jetzt nach Lehrte und dann weiter nach Celle.“ Viele hätten noch Fragen, erzählt sie, als sie wenig später um die Fahrkarte bittet. Die Anzeigetafeln sorgten für Verunsicherung, die Strecken blieben aber alle gleich. Und: Die Züge seien planmäßig im Takt, „außer dem Aussehen ändert sich also praktisch nichts“.

Vom Zug zum Zug geblickt: Am Bahnhof Lehrte fallen die neuen S-Bahnen auf. Quelle: Verena Koll

Dass die Züge im Takt unterwegs sind, ist einer Dame, die anonym bleiben möchte, das Wichtigste. Sie steigt in Ehlershausen zu, am äußersten Rand im Tarif des Großraum-Verkehrs Hannover. Sie pendelt zur Arbeit in die hannoversche Innenstadt. „Und zuletzt“, erzählt sie, „waren die S-Bahnen so unpünktlich, dass ich eher mit dem Auto nach Hannover gefahren bin. Ich hoffe, die neue S-Bahn ist jetzt pünktlicher.“ Ob die Transdev das garantieren könne? „Wir versuchen es“, verspricht Stina Worttmann, „sobald die technischen Anfangsschwierigkeiten behoben sind, sollte von unserer Seite aus nichts mehr die Pünktlichkeit beeinträchtigen. Nur wenn es mal zu einer Oberleitungsstörung kommt, können wir natürlich nichts daran ändern.“

Ob sich für sie jetzt eigentlich was ändere, überlegen die drei Lokführer der Deutschen Bahn, die in Lehrte zusteigen: „Das ist ja gar nicht unser Zug“, bemerkt einer und schaut sich um. Ein anderer greift nach einem der Flyer, mit denen die Fächer im Eingangsbereich bestückt sind. „Transdev“, liest er vor, „dürfen wir damit denn jetzt eigentlich noch fahren? Nicht dass wir hier als Schwarzfahrer unterwegs sind.“ Sind sie aber nicht, versichert Sprecherin Worttmann und lacht: „Lokführer dürfen weiter kostenfrei mit uns fahren.“

Das WLAN: Auf dem Großteil der S-Bahn-Strecke funktioniert’s, die Website der Neuen Presse lässt sich aufrufen (links). Rings um den Bahnhof Lehrte streikt das Netz aber, „Keine Internetverbindung“, zeigt das Smartphone an. Quelle: Verena Koll

Kostenfrei ist auch das WLAN unterwegs. Einige Fahrgäste haben ihre Tablets oder Smartphones gezückt und surfen. Rings um den Bahnhof Lehrte stockt das Netz, sonst scheint es aber zu laufen. Zwischen den Sitzen sind Steckdosen angebracht, aufladen geht also auch nebenbei. „Gefällt mir“, sagt eine Dame, die ihren Namen nicht lesen möchte. In Burgdorf ist sie zugestiegen, ihr Ziel ist Hannover. „Früher“, erzählt sie, „bin ich täglich beruflich in die Stadt gependelt. Inzwischen arbeite ich nicht mehr, fahre aber noch regelmäßig, um Besorgungen zu erledigen.“ Weil die S-Bahn zuletzt so häufig ausgefallen sei, sei sie auf den 900er Sprint-H-Bus umgestiegen. „Mal abwarten, ob ich jetzt wieder den Zug nehmen kann“, meint sie.

Mit Extra-Tritt: Die zusätzliche Stufe zwischen S-Bahn und Bahnsteig erleichtert den Zugang ins Abteil für Kinder, Senioren, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Radfahrer oder Eltern mit Kinderwagen. Quelle: Christian Behrens

Und sie lobt noch etwas: „Der Extra-Tritt, den diese neuen Züge haben, den finde ich gut, das müssen Sie schreiben“, wünscht sie sich. Gemeint ist eine ausfahrbare Stufe, die ein ebenerdiges Einsteigen ermöglicht. „Früher war da immer so eine große Lücke zwischen der letzten Stufe und dem Bahnsteig, das war für ältere Fahrgäste, aber auch für Kinder schwierig. Das ist hier besser gelöst.“

Ein Lob, das fast schon klingt wie ein kleiner Flirt mit der neuen S-Bahn.

Von Verena Koll