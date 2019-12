Tesla setzt auf Hannover

HANNOVER

Schon jetzt ist das neue „Sales+Service“-Center von Tesla in Hannover etwas ganz besonderes: Es ist das größte seiner Art in Deutschland. Schon bald könnte das Gelände eines früheren Peugeot-Autohauses in Wülfel (Am Mittelfelde) aber noch weiter aufgewertet werden: Wie ein Tesla-Sprecher am Donnerstag in Hannover mitteilte, werde derzeit erwogen, hier schon im Lauf des nächsten Jahres auch ein Auslieferungszentrum anzusiedeln – es wäre der erste Tesla-Standort in Deutschland, an dem sich Showroom, Werkstatt und Auslieferungszentrum unter einem Dach befinden.

Lücke geschlossen

Aktuell gibt es im Norden nur zwei Auslieferungszentren, in Berlin und in Hamburg. Auch zur Reparatur musste man aus Hannover und dem Umland bis vor wenigen Wochen bis in die Hanse- oder die Hauptstadt fahren. Diese Lücke wurde aber bereits geschlossen: Tesla machte kürzlich den Showroom in der Innenstadt dicht und verlegte ihn zusammen mit einer großzügigen Werkstatt, in der zeitgleich mehr als ein Dutzend Fahrzeuge repariert werden können, nach Wülfel. Wegen der großen Nachfrage und der stetig wachsenden Zahl von Kunden in Norddeutschland sei es nur folgerichtig, einen Servicepunkt auch in Hannover zu errichten, dass mit seinem großen Einzugsgebiet und hervorragender Verkehrsanbindung in alle Richtungen günstig liegt, hieß es bei Tesla. „Wenn ein Kunde aus dem Ballungsgebiet rund um Hannover eine Serviceleistung braucht, soll er nicht von Hannover aus bis nach Hamburg oder Berlin fahren müssen“, so der Sprecher. Gleiches gelte für das mögliche Auslieferungszentrum.

„Model 3“ macht Volumen

Tesla betreibt insgesamt 20 Standorte in Deutschland, drei davon (in Nürnberg, Berlin und Düsseldorf) sind wie in Hannover sogenannte Service+Sales-Standorte. Mehr als 18.000 Teslas rauschen über die deutschen Straßen, knapp die Hälfte davon wurde bis Januar 2019 verkauft, die andere Hälfte seitdem – und bei einem Großteil dieser mehr als 9000 Elektrofahrzeuge dürfte es sich um das Tesla „Model 3“ handeln, das seit Februar in Europa verkauft wird und das Volumenmodell des Autoherstellers sei, so der Sprecher.

Auslieferungszentrum auf dem Parkplatz?

Sechs Monate lang ließ Tesla das frühere Peugeot-Autohaus umbauen, im 3000 Quadratmeter großen Gebäude befinden sich neben einem großzügig gestalteten Showroom mehrere Büros und Beratungsräume sowie die Werkstatt inklusive Lager. Auch eine große Parkplatzfläche gehört noch zu Gelände – perfekt für das möglicherweise 2020 öffnende Auslieferungszentrum. Aktuell beschäftigt Tesla am Standort Hannover einen Mitarbeiterstab im kleinen zweistelligen Bereich. „Wir sind aber dabei, uns zu verstärken“, sagte der Tesla-Sprecher. Auch bei den Ladesäulen will man noch zulegen: Derzeit gibt es mehrere Ladepunkte im Gebäude sowie drei Ladesäulen auf dem Parkplatz – natürlich mit hundert Prozent Ökostrom betrieben. „Da soll noch einiges passieren“, so der Sprecher.

Von INKEN HÄGERMANN