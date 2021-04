Hannover

Hotspots, an denen sich vor allem Jugendliche zu nächtlicher Stunde versammeln und Party machen, gibt es mehrere in der Stadt. Die meisten sind der Polizei bekannt. Doch liegt es in der Natur der Sache, dass sich diese Treffpunkte an Orten befinden, die nicht so leicht zugänglich sind. Besonders heftig geht es offenbar in der Leinemasch im Bereich des Wülfeler und Döhrener Teichs zu, wie der Chef des hannoverschen Fischereivereins und Stadtjäger Heinz Pyka berichtet.

„Im Umfeld der Teiche machen Jugendliche jede Menge Feten“, weiß er und verweist auf die traurigen Überreste, die er am Donnerstagmorgen entdeckt hat: Jede Menge leerer Sekt- und Weinflaschen, leere Bierdosen und anderer Müll, ein zurückgelassener Grill mit Holzkohle und die verkohlten Spuren eines Lagerfeuers. Nicht die erste derartige Entdeckung Pykas, der dort regelmäßig seine Runde dreht und bereits dreimal die Polizei holte. „Einmal habe die sogar einen hölzernen Unterstand abgefackelt“, berichtet er von dem jugendlichen Vandalismus.

Teilweise würden sich dort mehr als 100 Leute versammeln – natürlich, ohne die Abstandsregeln zu beachten und ohne Mund-Nasen-Schutz. Nach Pykas Einschätzung in Coronazeiten ein potenzieller Infektionsherd erster Klasse. Die Polizei sei relativ machtlos. „Die Beamten sind zwar absolut hilfsbereit“, lobt der Angler. „Aber sobald die Jugendlichen merken, dass die Polizei kommt, hauen sie ab.“

Raketenfeuerwerk im Landschaftsschutzgebiet

Schließlich hätten sie sich auch die versteckten Stellen bewusst ausgesucht. Eben dort, wo die Polizei nicht automatisch kontrolliert. „Vor vier Wochen haben die sogar ein Raketenfeuerwerk abgebrannt – mitten im Landschaftsschutzgebiet.“ Er habe selbst schon mehrmals versucht, die Feiernden zur Vernunft zu bringen. „Aber wenn ich zehn von denen weggeschickt habe, kommen kurz darauf 20 zurück.“ Einmal sei er sogar bedroht worden. „Der Jugendliche hat erst auf mein Auto geschlagen. Dann hat er ein verbotenes Einhandmesser gezückt und gesagt: ‚Damit kriegst Du es auch noch zu tun.’“ Als Pyka die Polizei rief, warf der Jugendliche das Messer weg. „Eine aufmerksame Beamtin hat das aber gemerkt.“

Von diesem konkreten Vorfall ist der Polizei auf Nachfrage zwar nichts bekannt, weil vermutlich keine Anzeige geschrieben wurde. Der Problematik der Feiern in dem Bereich sind sich die Beamten jedoch bewusst. „Das Gebiet mit drei Seen ist sehr beliebt“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. „Die Beamten der zuständigen Kommissariate sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten dort präsent.“

Forderung nach mehr Rangern

Dennoch: Mehr als gelegentlich zu kontrollieren, kann die Polizei kaum unternehmen. Und wenn der Fetenplatz verbrannt ist, dürften sich die Jugendlichen einfach einen anderen, unberührten Flecken in der Natur suchen. Derartige Feiern in der freien Landschaft würden angesichts der Corona-Restriktionen immer stärker ausarten, sagt Pyka. Die Polizei alleine sei dabei überfordert. „Wir müssten viel mehr Ranger beschäftigen, um das zu unterbinden“, fordert er.

Von Andreas Krasselt