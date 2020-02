Hannover: Umgestürztes Teelicht löste Feuer aus

HANNOVER

Das Feuer, das am Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Groß Buchholz ausgebrochen ist, wurde durch ein Teelicht verursacht. Zu diesem Ergebnis kommen Brandermittler der Polizei, die am Montag die Wohnung des Rentnerehepaares (beide 82 Jahre alt) am Gulbranssonweg begutachtet haben. Sie gehen von Fahrlässigkeit aus.

Das Feuer war am Sonnabend in der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Nachbarn waren um kurz vor 9 Uhr Uhr auf den Brandgeruch aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Das Ehepaar konnten Rettungskräfte aus der Wohnung retten, beide erlitten jedoch eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung und wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Den Schaden gibt die Polizei mit 25.000 Euro an.

Von Andreas Voigt