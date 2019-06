Hannover

Das am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Constantinstraße ausgebrochene Feuer ist durch einen technischen Defekt verursacht worden. Das haben die Untersuchungen der Brandermittler der Polizei ergeben.

Bei dem Brand war die 82-jährige Bewohnerin, die zuvor noch über den sogenannten Hausnotruf des Deutschen Roten Kreuzes Alarm gegeben hatte, ums Leben gekommen. Darüber hinaus hatten auch mehrere Zeugen die Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen (Lesen Sie hier den Vorbericht).

Die Einsatzkräfte hatten den Brand in der Zwei-Zimmer-Wohnung rasch löschen können. Am Montag haben Beamte des Zentralen Kriminaldienstes ihre Ermittlungen vor Ort abgeschlossen. Demnach gehen sie von einem technischen Defekt in einem Elektrogerät als Brandursache aus. Den Schaden an den weiterhin unbewohnbaren Räumlichkeiten schätzt die Polizei auf 100 000 Euro, die Feuerwehr hatte ihn am Sonntag noch auf 75 000 Euro geschätzt.

Von kra