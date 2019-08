Hannover

Die vielen Fans stehen in den ersten Reihe hinter den Absperrgittern und kreischen.

Aus Buxtehude und rauf auf die Bühne der Expo Plaza, "You let me walk alone"; Schultes 4. Platz 2018 in Lissabon ist ein richtiger Tränenzieher. Und auch Wincent Weiss begeistert das Publikum: Rücklings lässt er sich von den vielen Händen über die Menge tragen und singt den Refrain zu "Frische Luft".

Stars for free Quelle: Schiering

Im Publikum geht's direkt weiter, "Feuerwerk" singen die Fans aus voller Kehle. Prima Stimmung bei heißem Sommerwetter!

Der US-amerikanische Sänger Matt Simons seufzt nun "I don't need your Love", zu seinem Hit "Not falling apart". Mit seiner Frau Cassandra Sandberg singt er das zarte Duett "Dust", das passt. Auch zur Hitze. Mächtig mellow – ruhiger und tragender Soul-Pop mit E-Piano und Schiebermütze.

Leichtigkeit und positive Energie, mit "Elektrisches Gefühl" übernehmen Juli die Bühne. "Heute wird ein guter Tag" singt Frontfrau Eva Briegel mit etwas Sommermelancholie. Die Band rockt den Klassiker "Geile Zeit", die Bühne dampft in blau. Melodien in Moll, die Menge schwenkt ihre Arme im Takt. Evas Schminke verläuft, die "Perfekte Welle" rollt an.

Von Kai Schiering