Hannover

Zu einer Demonstration für mehr Klimaschutz an diesem Freitag, 24. September, in Hannover erwarten die Veranstalter und die Polizei mehrere Tausend Teilnehmer. „Wir rechnen mit einer Beteiligung im mittleren vierstelligen Bereich“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Bundesweit hat die Initiative „Fridays for Future“ in mehr als 400 Orten Kundgebungen und Aktionen angekündigt, in Niedersachsen und Bremen sind es rund 50.

Die Demonstration in Hannover startet um 14.30 Uhr auf dem Opernplatz, dort soll um 16.30 Uhr auch die Abschlusskundgebung beginnen. „Wenn wir die Kontrolle über die Klimakrise nicht verlieren wollen, sondern stattdessen die Chance einer nachhaltigen Zukunft wahrnehmen wollen, dann muss die nächste Regierung handeln“, sagte Eni Sasstedt von „Fridays for Future“ in Hannover. Das bedeute, den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv zu beschleunigen und spätestens 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klima und Wahlprogramm

Keine Partei habe einen Plan in ihrem Wahlprogramm stehen, wie die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenz werden könne, beklagte die hannoversche Klimaaktivistin Linn Manger: „Wir müssen zeigen, dass wir die nächste Regierung nicht damit durchkommen lassen, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern.“ Dazu seien grundlegende strukturelle Veränderungen notwendig. „Die letzten Jahre haben gezeigt: Ohne uns alle auf den Straßen wird sich nichts ändern“, betonte Manger.

Zu der Demo in Hannover haben zahlreiche weitere Gruppen aufgerufen, darunter die Kampagne „Seebrücke“ und die Ver.di-Jugend. Bei der Kundgebung will unter anderem der Sänger Bosse auftreten.

Von NP/epd