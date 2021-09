Hannover

Zwei Tage vor der Bundestagswahl ruft Fridays for Future (FFF) am 24. September zur globalen Klimademo auf – in Hannover startet die Veranstaltung für mehr Klimaschutz um 14.30 Uhr auf dem Opernplatz. Von dort geht es in einem Demo-Zug durch die Innenstadt bis nach Linden und zurück.

Ab 16.30 Uhr sind die Abschlusskundgebungen geplant, dabei gibt es auch einen Live-Auftritt von Sänger Axel Bosse (“Wild nach deinen Augen“), die Hannover-Band Jeremias tritt schon beim Auftakt am frühen Nachmittag auf. Polizei und Veranstalter rechnen am Freitag mit mehreren tausend Schülern und Schülerinnen – und Verkehrsbehinderungen.

Hannover ist Teil einer bundesweiten Aktion für mehr Klimaschutz der Initiative „Fridays for Future“ in insgesamt mehr als 400 Städten, davon 50 in Niedersachsen und Bremen.

„Die nächste Regierung muss handeln“

„Wenn wir die Kontrolle über die Klimakrise nicht verlieren wollen, sondern stattdessen die Chance einer nachhaltigen Zukunft wahrnehmen wollen, dann muss die nächste Regierung handeln“, sagt Eni Sasstedt von „Fridays for Future“ in Hannover. Das bedeute, den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv zu beschleunigen und spätestens 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Immerhin: In Hannover beginnt der Ausstieg bereits 2026 mit dem schrittweise Abstellen des Kohlekraftwerkes in Stöcken.

Protestmarsch nach Linden – Verkehrsstraßen gesperrt

Fridays for Future denkt globaler, allein auf klimapolitische Leuchtturmprojekte zu setzen, reiche nicht: Keine Partei habe einen Plan in ihrem Wahlprogramm stehen, wie die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenz werden könne, so die hannoversche Klimaaktivistin Linn Manger: „Wir müssen zeigen, dass wir die nächste Regierung nicht damit durchkommen lassen, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern.“ Dazu seien grundlegende strukturelle Veränderungen notwendig. „Die letzten Jahre haben gezeigt: Ohne uns alle auf den Straßen wird sich nichts ändern.“

Kommt auf den Opernplatz: Axel Bosse hat auf der Abschluss-Kundgebung bei der Fridays for Future-Demo einen Live-Auftritt. Quelle: dpa

Bei der Polizei in Hannover haben die Organisatoren folgende Route angemeldet: Start am Opernplatz – Georgstraße – Kröpcke – Georgstraße – Steintor – Königsworther Straße – Küchengarten – Lindener Markt – Schwarzer Bär – Lavesallee – Friedrichswall – Georgstraße – Opernplatz. „Wir wollen lange auf den Straßen Hannovers unterwegs und dabei laut sein“, sagt Tabea Dammann, die Sprecherin von Fridays for Future Hannover. Der Demo-Marsch dauere voraussichtlich über eine Stunde. Während des Protestzuges sind die Straßen der Route für den Autoverkehr gesperrt.

Zu der Klima-Demo haben noch zahlreiche weitere Gruppen aufgerufen, darunter die Kampagne „Seebrücke“ und die Ver.di-Jugend.

