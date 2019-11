Hannovers Swiss Life Hall steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Karnevals. 1250 Tanzmariechen kämpfen um die Qualifikation für das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft.

Beim 43. bundesoffenen Quali-Tanzturnier war am Sonnabend in der Swiss Life Hall ordentlich was los. Quelle: Elena Otto