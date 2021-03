Hannover

Der hannoversche Versicherungskonzern Talanx (mit HDI, Hannover Rück, PB Versicherungen und Targo Versicherung) hat trotz der Pandemie gute Geschäfte gemacht und ist laut dem Vorstandsvorsitzenden Torsten Leue „sehr nahe an das Rekordergebnis vor Corona herangekommen“.

Die Prämieneinnahmen seien von 39,5 auf 41,1 Milliarden Euro gestiegen. Und ohne die Corona-Schäden hätte der Talanx-Gewinn „das Rekordergebnis aus dem Vorjahr übertroffen“, erklärte Leue am Montag während der Vorstellung des Jahresergebnisses in einer Videokonferenz.

Corona-Last ...

In Zahlen heißt das: Obwohl allein wegen Corona 1,5 Milliarden Euro an Schaden zu regulieren waren und dadurch das Konzernergebnis mit 486 Millionen Euro belastet worden sei, blieben unterm Strich 673 Millionen Euro Gewinn (Vorjahr: 923 Millionen Euro).

.. und Entlastung

Andererseits seien einige Sparten durch Corona entlastet worden, in der Summe um 206 Millionen Euro. Der größten Brocken der Corona-Folge-Schäden entfiel mit 1,2 Milliarden Euro auf die Rückversicherung (versichert die Risiken der Erstversicherer). In der Industrieversicherung waren es 174 Millionen Euro, der HDI verbuchte hier international 40 Millionen Euro Pandemieschäden, in Deutschland 20 Millionen Euro. Alle Geschäftsbereiche hätten dennoch zum Gewinn beigetragen, die Erstversicherungen zusammen 42 Prozent (Vorjahr: 39).

Großschäden größer als erwartet

Stark gestiegen seien die Großschäden für die Talanx-Gruppe - 2,1 Milliarden Euro habe man aufwenden müssen (Vorjahr: 1,3 Milliarden). Damit sei der tatsächliche Schaden zum vierten Mal in Folge höher ausgefallen als der erwartete. Geplant worden war mit rund 1,3 Milliarden Euro. Auch hier musste die Hannover Rück den größten Teil tragen, 1,6 Milliarden Euro.

Die Schäden durch Naturkatastrophen summierten sich auf 658 Millionen Euro (773) und seien vorwiegend durch den Hurrikan „Laura“ (145 Millionen Euro), den Hagelsturm „Derecho“ (11 Millionen) und den Tornado „Nashville“ (55 Millionen Euro) entstanden – alle in den USA. Diese Entwicklung und der gestiegene Druck auf Zinserträge (gibt weniger) hätten aber dazu geführt, dass sich die Preise und Konditionen aus Versicherersicht „deutlich verbessert“ hätten. Heißt: Die Kunden müssen höhere Beiträge zahlen.

Deutschlandgeschäft

Bei der Privat- und Firmenversicherung in Deutschland sei trotz geringerer Einnahmen (5,9 statt 6,2 Milliarden Euro wie im Vorjahr) und einer Corona-Belastung von 34 Millionen Euro und einem von 230 Millionen Euro auf 203 Millionen Euro zurückgegangenen Ergebnis auf gutem Wege: Ohne Corona hätte Talanx sein Ziel von 240 Millionen Euro Gewinn hier „fast schon erreicht“ – obwohl es erst für das laufende Jahr angesetzt worden sei.

Die Schaden/Unfallversicherung in Deutschland verbesserte ihr Ergebnis trotz Corona von 98 auf 134 Millionen Euro, nicht zuletzt wegen „positiver Basisschadenentwicklung im Kfz-Bereich“. Für coronabedingte Betriebsschließungen, wo rund 2500 Fälle gemeldet worden seien, habe der Versicherer rund 88 Millionen Euro reserviert und bislang rund 64 Millionen Euro an seine Kunden ausgezahlt.

Corona-Klausel

In Deutschland sind mehr als 100o Klagen von Firmen gegen Versicherungen anhängig, weil die nicht wegen Corona-Schließung zahlen wollen (Auslegungsstreit zu den Versicherungsbedingungen). Talanx-Tochter HDI sei da laut Vorstandschef Leue „im Moment der Wahrheit für unsere Kunden dagewesen“ und habe geleistet. Inzwischen hat der HDI aber seine Bedingungen präzisiert: Man zahle, wenn ein Betrieb coronabedingt auf Einzelanordnung einer Behörde geschlossen werden muss – und nicht, wenn es „nur“ aufgrund einer Allgemeinverfügung angeordnet wird.

Ausschüttungspolitik

Der Hauptversammlung will der Vorstand erneut eine Dividende von 1,5 Euro je Aktie vorschlagen und dafür mehr als die Hälfte des Konzerngewinns ausschütten (56 Prozent), was einer Aktienrendite (gemessen am Durchschnittskurs von 2020) von 4,5 Prozent entspreche.

Ausblick

Für das laufende Jahr erwartet Konzernchef Leue ein Ergebnis „zwischen 800 und 900 Millionen Euro – damit werden wir weiter eine sehr profitable Gruppe sein“. Er erwartet, dass die Beitragseinnahmen um rund fünf Prozent steigen werden. Alles unter dem Vorbehalt, dass Großschäden „im Rahmen der Erwartungen bleiben und an den Währungs- und Kapitalmärkten keine erneuten, größeren Verwerfungen auftreten“.

Von Ralph Hübner