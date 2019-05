HANNOVER

Victor C. (31) ist am Mittwoch wegen schwerer Körperverletzung und Misshandlung Schutzbefohlener zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Richter Wolfgang Rosenbusch sieht es als erwiesen, dass der Tagesvater am 31. März 2017 den 13 Monate alten Emil beinahe zu Tode geschüttelt hatte. Das Kind ist jetzt zu 100 Prozent behindert und wird ein Leben lang auf Betreuung angewiesen sein.

Der Angeklagte hatte bis zuletzt die Tat bestritten. Doch nach Aussage mehrerer Gutachter muss sich die schwere Hirnverletzung am Vormittag des Tattages ereignet haben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Kind in der Obhut des Tagesvaters.

Staatsanwältin Bianca Vieregge hatte neun Jahre Haft für Victor C. beantragt. Sie sprach in dem Indizienprozess von einer Tat „ohne erkennbares Motiv“. Verteidiger Vyacheslav Varavin hatte Freispruch für seinen Mandanten gefordert. Die Gutachter widersprächen sich teilweise. Andere Eltern hätten den Angeklagten als sehr ruhig und besonnen im Umgang mit Kinder geschildert. Die Eltern von Emil fordern 300 000 Euro Schmerzensgeld.

Von Thomas Nagel