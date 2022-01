Hannover

Wenn Naemi Roth in ihrem Tattoo-Atelier „Das Baumhaus“ in der Welfenstraße rüber zum Regal schaut, bekommt ihr Lächeln einen bitteren Zug. 81 Farben waren da zum Jahreswechsel noch aufgereiht, „die musste ich jetzt alle wegschmeißen. Da sind 3000 Euro in den Mülleimer gegangen“, sagt die 27-Jährige. Die Tattoo-Künstlerin ist auf Monate hinaus ausgebucht, kann sich nach der neuen EU-Verordnung „aber nicht mehr ausleben in meiner Kunst. Farbe ist mein Hauptgeschäft, vier von fünf meiner Kunden wollen ein farbiges Tattoo.“

Sie macht jetzt nur noch schwarz-weiß-Termine und hat „einfach Angst um meine Zukunft. Die Luft in unserer Branche wird dünner, für uns war Corona nur ein Warm-Up.“ Roth nennt die Verordnung „gut gemeint und miserabel gemacht. Wir müssen jetzt alle warten und vertrösten, bis es konforme Farben gibt. Die werden am Anfang rar sein – und sehr teuer.“ Die selbst sogar am Hals und auf den Händen tätowierte Frau („der Bauch und die Füße sind noch frei. Noch.“) rechnet mit einem Run auf die Farben wie auf die Konzertkarten eines Popstars: „Wenn du da nicht zum richtigen Zeitpunkt am Computer sitzt und orderst, gehst du am Anfang sicher leer aus.“

Tattoo-Studio Das Baumhaus: Tätowiererin Naemi Roth Quelle: Ilona Hottmann

Qualität und Preis der neuen Farben fraglich

Sascha Busche ist Inhaber von „Force Ink“ in der Voßstraße und seit Weihnachten im Urlaub, „mindestens bis Mitte Januar. Ich will die Entwicklung nach der Verordnung erstmal abwarten und sitze so lange zu Hause in der List.“ Der 41-Jährige glaubt, „dass wir alle wieder bei null anfangen müssen. Wir wissen nicht, welche Qualität die neuen Farben haben, wenn sie denn mal da sind. Wir wissen nicht, wie viel teurer diese Farben sind. Wir wissen nicht, wie die Kunden reagieren.“ Busche würde für die Übergangszeit gerne „die Rücklagen nehmen, die wir uns mal für schlechte Zeiten angelegt haben. Aber die sind durch Corona längst weg, es ist ein Teufelskreis.“

Werden bald illegal Tattoos gestochen?

Er fürchtet, dass die Verordnung Kollegen in die Illegalität treibt: „Es wäre schlimm, wenn Tattoos wieder im Hinterzimmer gestochen werden.“ Auch Torsten „Tobby“ Pfeiffer von den „Custom Kings“ am Kröpcke sieht „die Gefahr, dass wieder im Keller tätowiert wird“. Körperkunst erfreue sich „höchster Nachfrage“, sei „in der Gesellschaft voll etabliert“ und „längst keine Dienstleistung mehr, sondern eine Kunstform“, aber „ohne Farben müssen wir jetzt sehr viele Menschen auf unbestimmte Zeit vertrösten – wir sind alle gemeinsam gebeutelt.“

Melina Kudlek macht schon seit Wochen „gar keine Termine mehr, ich beschäftige mich mit meinem Online-Shop und mit veganen und nachhaltigen temporären Tattoos“. Die 30-Jährige hat „mega Angst, die ganze Branche kann wegbrechen“. Allein in Hannover gibt es rund 300 Tattoo-Studios und Ateliers. „Nur schwarz-weiß macht keinen glücklich. Uns Künstler nicht und die Kunden nicht“, sagt Kudek, die „für immer Tätowiererin bleiben“ möchte und trotzdem umsattelt: „Ich gehe wieder zur Schule und mache mein Fachabi Gestaltung, um dann in Hildesheim oder Hamburg Illustration zu studieren. Wir wussten ja alle schon sehr lange, was sich da anbahnt. Auf uns alle kommen ganz harte Jahre zu.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir leben nicht in einer schwarz-weiß-Welt“, sagt Janine Koster, die Ornamente, eine Krone, Daten, Namen und Schriftzüge auf dem linken Arm und dem Rücken hat – es sind mehr als 30 Tattoos. „Ich würde gerne noch einige dazu haben“, erzählt die 27-jährige Mitarbeiterin eines großen Telekommunikationsunternehmens, „aber wenn die Preise nochmal anziehen, überlegst du dir das natürlich zweimal. Da kann es durchaus sein, dass sich Menschen von dieser schönen Kunst zurückziehen.“

Tattoos sind eine Lebenseinstellung

Jila Pashottan ist Designerin und arbeitet im Studio „Selfmade 68“ in Davenstedt mit fünf Kollegen als Tätowiererin: „Natürlich haben wir Sorgen“, sagt die 37-Jährige, „aber am wenigsten die, dass Kunden aus Kostengründen nicht mehr kommen. Tattoos waren und sind Luxus, für den viele auch tiefer in die Tasche greifen würden, wenn es denn sein muss, weil wir höhere Kosten weitergeben müssen.“

„Auch wenn ich diese Verordnung nicht verstehe, weil ich keine Studie kenne, die belegt, dass farbige Tattoos wirklich gefährlich sind, lasse ich mir weiterhin pro Jahr mindestens eins stechen“, sagt Marcel Münch, „allerdings will ich erstmal sehen, wie die erlaubten Farben aussehen.“ Sollten Tattoos wegen gestiegener Farbpreise deutlich teurer werden, „dann spare ich eben ein bisschen länger darauf“, so der 30-jährige Maurer, „darauf verzichten würde ich niemals. Da spreche ich wahrscheinlich im Namen vieler Tattoo-Fans. Tattoos sind eine Lebenseinstellung.“

Von Christoph Dannowski