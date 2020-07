Hannover: Täter-Duo schläft bei Einbruch in Apotheke ein

Hannover

Zwei mutmaßliche Einbrecher haben sich als regelrechte Schlafmützen entpuppt. Die beiden Männer waren in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Hannover in eine Apotheke an der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade eingestiegen – und im Geschäft beziehungsweise davor eingeschlafen. So tief und fest, dass die Polizei sie wachrütteln musste.

Das Duo war von einem Zeugen beobachtet worden. Demnach drückten beide Täter gemeinsam die Tür der Apotheke auf. Während der eine ins Geschäft ging, setzte sich sein Begleiter neben die Rolltreppe vor dem Laden.

Beute: Mundschutzmasken

Der Zeuge sprach daraufhin den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma an, der wiederum informierte die Polizei. Als die Beamten gegen 2.20 Uhr die Apotheke durch die aufgedrückte Glastür betraten, fanden sie einen der Tatverdächtigen schlafend vor.

Die Polizisten legten dem 32-Jährigen Handfesseln an, dann versuchten sie, den Mann zu wecken. Der schlief allerdings so fest, dass er zunächst nicht reagierte. Als Beute hatte er sich offenkundig bereits Bargeld, Mundschutzmasken und eine geöffnete Registrierkasse zurechtgelegt.

Nickerchen neben der Rolltreppe

Auch sein Komplize ließ sich widerstandslos festnehmen: Er machte ebenfalls an seinem Platz neben der Rolltreppe ein Nickerchen. Tests ergaben bei den Männern Atemalkohol-Werte von 0,45 und 1,13 Promille.

Die Verdächtigen kamen ins Polizeigewahrsam. Hinter Gitter müssen sie vorerst aber nicht: Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von Britta Mahrholz