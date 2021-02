Hannover

Bis zu 50 Kilometer stauten sich die Autos in der Nacht zu Dienstag auf der A 2. Mittendrin: Bernd Hesseling (39), der Einsatzleiter des Technischen Hilfswerks. Er war mit dem Technischen Zug aus Bückeburg in Bad Eilsen, insgesamt kamen 34 Einsatzkräfte aus Niedersachsen. In zehn Fahrzeugen rückten sie aus den Ortsverbänden Bückeburg, Stadthagen, Rinteln und Wunstorf an. Einsatzbeginn: 18 Uhr am Montagabend. Einsatzende: 13 Uhr am Dienstag.

Ein Einsatz auf der A 2 von 18 Uhr abends bis 13 Uhr des Folgetags. Wie schafft man das?

Och, wir sind da hartgesotten. Zumal wir am Morgen von den Kräften aus Stadthagen abgelöst wurden.

Wie sind Sie denn überhaupt zum Einsatzort gekommen?

Das war in der Tat eine Herausforderung. Der Einsatz fing mit der Anfahrt an. Die Autobahnpolizei hatte uns für Bad Eilsen angefordert, dort sollten wir Lastkraftwagen abschleppen.

Da ist dieser lange Berg.

Genau. Und da waren die Lkw reihenweise liegen geblieben. Die standen dreireihig von Bad Eilsen bis kurz vor Lauenau. Bis wir aber auf die A 2 kamen, mussten wir erst einmal mehrere Autos aus Schneewehen befreien und auch einen Schwertransporter, der eine Jacht geladen hatte und liegen geblieben war.

Wie war’s dann auf der Autobahn?

Normalerweise ist es ja so, dass wir zu technischen Problemen gerufen werden. Irgend etwas klappt nicht, wir bringen es wieder ans Laufen, dafür sind wir ausgebildet. In diesem Falle ist es aber so gewesen, dass es zwar ein technisches Problem gab – eben die Lkw, die liegen geblieben waren und die wir den Berg hochschleppen sollten. Aber es gab auch ein zwischenmenschliches Problem: Wir konnten uns nicht mit allen Fahrern verständigen. Viele hatten Angst, sie müssten fürs Abschleppen zahlen oder dafür, dass sie liegen geblieben waren. Manche hatten auch ihre Lenkzeiten schon überschritten, die Vorhänge in der Fahrerkabine waren zugezogen, und sie wollten nicht öffnen.

Nein!

Doch, die sagten immer wieder, wenn sie sich abschleppen ließen, dann würden sie die Lenkzeit überschreiten und Ärger mit der Polizei bekommen. Sie bräuchten einen Stempel, bevor sie sich abschleppen lassen dürften. Und wie die Kameraden da die Geduld bewahrt haben, gezeigt haben, dass sie nicht nur technisch über großes Wissen verfügen, sondern auch zwischenmenschlich über ungeheures Fingerspitzengefühl, das war wirklich toll zu erleben.

Gab’s da ein besonderes Erlebnis?

Das gab es wirklich. Einen Lkw steuerte eine polnische Fahrerin und sie hatte ganz offensichtlich Angst vor uns. Sie hat immer wieder versucht zu flüchten.

Wie? Flüchten?

Sie ist immer wieder angefahren und ein Stückchen weiter vor. Wir sind ihr nach, sie ist wieder weg. Bis ein Kamerad kam, der eine polnische Frau hat und die Fahrerin mit „Dzien dobry“ begrüßte, „Guten Tag“. Da hat man förmlich gesehen, wie alle Anspannung und alle Furcht aus der Frau wich, wie sie alle Vorbehalte fallen ließ.

Das klingt, als hätte sie geweint.

Ich sag mal so: Das war was fürs Herz.

Wie wichtig sind solche Erlebnisse bei so einem Einsatz?

Sehr. Das tut allen Beteiligten gut. Sie dürfen nicht vergessen: Dieser Einsatz war wirklich eine Herausforderung. Ich bin seit fast 20 Jahren beim THW und habe so etwas noch nicht erlebt. Irgendwann setzt die Müdigkeit ein, es war minus zwölf Grad kalt, und dann haben wir ja auch noch Corona. Sie können sich nicht irgendwo mit den Kameraden in einen Raum setzen und sich einfach mal aufwärmen, das läuft nur mit FFP-2-Masken, und das strengt natürlich noch einmal extra an. Und: Unser Einsatzort war die Autobahn, da ist es potenziell immer lebensgefährlich, vor allem, wenn sie es mit Fahrzeugen zu tun haben, die wegen der Witterung nicht reagieren, wie sie es normalerweise täten.

Gab’s noch mehr fürs Herz?

Das gab’s tatsächlich (lacht). Wir hatten unsere Einsatzzentrale auf einem Supermarktparkplatz in Bad Eilsen eingerichtet. Und dann kamen Mitarbeiter von der angrenzenden Tankstelle und haben uns mit heißen Getränken versorgt. Und als der anliegende Bäcker geöffnet hat, haben wir Butterkuchen bekommen. Das war toll. Und die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte, die war meiner Meinung nach beispiellos, und das hebt natürlich die Moral.

Das alles leisten Sie ehrenamtlich, oder?

Ja, das stimmt (lacht), eigentlich bin ich kaufmännischer Angestellter in einer Zimmerei.

Die Polizei hat am Dienstag gewarnt, es könnte in der Nacht zu Mittwoch zu gleichen Szenen auf der A 2 kommen. Würden Sie dann wieder gerufen?

Das kann passieren. Nach zehn Stunden Ruhezeit sind wir wieder dabei.

