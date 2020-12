Hannover

Die Disko-Kugel an der Decke dreht sich nicht, die Kellner liefern keine Sushi oder Drinks an die Tische: Die Gaststätte HeimW an der Theaterstraße hat wie alle Lokalitäten im Lande seit Anfang November coronabedingt dicht – und ist ab Mittwoch Ort eines weiteren Corona-Schnelltest-Zentrums in Hannover. Allgemeinmediziner Konstantin Boeck hat das HeimW zu einem Testzentrum umfunktioniert, in drei Kabinen lässt sich nun ein Antigen-Schnelltest machen. Negativ? Positiv? Nach 15 Minuten weiß man Bescheid, so lautet das Versprechen.

Boeck hat seine Privatarztpraxis in Hannover dicht gemacht, setzt in den kommenden Wochen auf das auf der Pandemie gründende Geschäftsmodell. 39,80 Euro kostet der Schnelltest bei ihm, den Abstrich nehmen der Mediziner und seine Mitarbeiterinnen aus der Praxis vor. Drei Kabinen hat er ins HeimW bauen lassen, der Kunde betritt das Lokal durch den Haupteingang, lässt in der Kabine seinen Abstrich nehmen und verlässt dann direkt hinter dem Bartresen links durch die Toreinfahrt das Lokal. Er biete seinen Service für alle an, die ein schnelles und unkompliziertes Testen wünschen – etwa für Weihnachtsbesuche oder für den Job, so der Mediziner.

Test kostet knapp 40 Euro,ein Teil ist für bedürftige Menschen

Wer sich testen lassen möchte, besucht am besten die Internetseite www.schnelltest-hannover.de und lässt sich dort für einen Termin registrieren – um Warteschlangen vor dem HeimW zu vermeiden. Für eine schnelle Abwicklung sei es ebenso hilfreich, die 39,80 Euro bei Anmeldung vorab zu überweisen, sagt der Mediziner. Der Kunde bekommt dann einen QR-Code, den er im HeimW zusammen mit seinem Personalausweis vorzeigt und dann umgehend getestet wird. „Innerhalb von 15 Minuten bekommt der Kunde dann per Mail die Information über sein Testergebnis“, so Konstantin Boeck. Geöffnet hat das Testzentrum im HeimW täglich von 10 bis 19 Uhr, sonntags bis 16 Uhr. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie am 27. Dezember ebenfalls von 10 bis 16 Uhr. Diese Zeiten gelten auch für Silvester. Sollte das HeimW im nächsten Jahr wieder öffnen dürfen, will Mediziner Konstantin Boeck seine Dienste an anderer Stelle weiter anbieten. So lange bleibt er aber in der Gastro-Szene-Bar.

Positiver Nebeneffekt: Wer sich bei Mediziner Boeck testen lässt, tut Gutes für andere. Ein Teil der 39,80 Euro fließen dem Verein „A little help from my friends“ der Internistin Stefanie Holm zu, die kürzlich den Sonderpreis beim Stadtkulturpreis 2020 für ihr bürgerliches Engagement erhielt. Holm hilft mit ihren gesammelten Spenden Menschen in Not – durch Direkthilfen dort, wo das Sozialsystem Lücken hat und nicht schnell genug eingreifen kann.

Region hat keine Bedenken gegen private Testzentren

Bei der Region Hannover hieß am Montag, das Testzentrum im HeimW sei gegenüber dem Gesundheitsamt nicht meldepflichtig, da es das Angebot als Privatleistung anbiete, die Testperson die Kosten also selber trage und nicht die jeweilige Krankenkasse. Positive Befunde müssten dann allerdings durch einen PCR-Test bestätigt werden. „Dieser Laborbefund wird dann meldepflichtig, wenn er sich ebenfalls als positiv herausstellt“, so Sprecher Christoph Borschel.

Grundsätzlich spreche aus Sicht des Gesundheitsamtes nicht dagegen, einen Corona-Schnelltest machen zu lassen. „Wichtig ist zu wissen, dass die Schnelltests keine vollständige Sicherheit bieten. Wichtig ist bei allen Testverfahren grundsätzlich, dass diejenigen, die den Abstrich vornehmen, darin geschult sind, beziehungsweise medizinisches Wissen nachweisen können“, so der Regionssprecher weiter.

Corona15-Testzentrum hat bereits einige positive Fälle

In Hannover gibt es seit Ende November auch das Testzentrum von Jurist Julian Mirabadi und Sorusch Ataschsokhan, Neurochirurg an der Uni-Klinik Magdeburg – an inzwischen zwei Standorten in Hannover: In der Vereinsgaststätte des MTV Herrenhausen und in der Oststadt an der Wedekindstraße. Zudem gibt es in Kürze noch ein Angebot in Düsseldorf. Durchschnittlich lassen sich am Tag 50 Personen testen, berichtet Julian Mirabadi. Darunter seien auch immer wieder positiv getestete Personen. In den allermeisten Fällen hätten sie keine oder nur sehr milde Symptome aufgewiesen, berichtet Julian Mirabadi.

Anonyme Stichproben hätten ergeben, dass der Besuch bei einem Familienmitglied der Grund für ein Test sei oder weil der Kunde einer Risikogruppe angehöre. Auch der direkte Kontakt zu einer positiv getesteten Person sei ausschlaggebend. „Schließlich kommen auch Personen mit leichten bis mittleren Krankheitssymptomen zu uns, die für sich selbst Klarheit schaffen wollten, ob eine Corona-Infektion vorliegt“, so Mirabadi weiter. Das Testzentrum nimmt weiterhin online Termine entgegen, Infos im Internet unter www.corona15.de. Der Test kostet 49,90 Euro.

