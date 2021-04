Hannover

Schauspieler Hakan Orbeyi (49, bekannt aus dem Film „Sumo Bruno“) ist ein Tausendsassa: Personenschützer, Popsänger, Trommler in Loonas Hit „Bailando“, Filmstar. Nun sollte er am Mittwoch in einer neuen Rolle im Amtsgericht Hannover auftreten: als Angeklagter. Doch er konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Prozess teilnehmen, erklärte Gerichtssprecher Koray Freudenberg. Er habe ein ärztliches Attest vorgelegt.

Der schwergewichtige Schauspieler trat zuletzt in der RTL Seifenoper „Herz über Kopf“ auf. Dort spielte er in der Nebenrolle des Ismail „Ichy“ Bulut. Er wirkte in mehr als 100 Folgen der Nachmittagssendung mit; bis die Serie wegen schlechter Quoten Anfang 2020 eingestellt wurde.

Schauspieler und Sozialhilfe

Nun ist dem Angeklagten das zum Verhängnis geworden, wovon jeder Schauspieler träumt. Er hatte Zuschauer. Darunter ein Mitarbeiter aus dem Sozialamt der Stadt Hannover. Es folgte eine Anzeige. Denn „Sumo Bruno“ hatte Sozialhilfe beantragt. Vom 1. Juni bis 31. Dezember 2019 habe er 6927,21 Euro vom Staat bezogen, heißt es in der Anklage. Und das, obwohl er bei RTL laut Drehbuch den „besten Freund von Manuel“ spielte. Deshalb muss sich Orbeyi nun wegen Betruges vor Gericht verantworten.

Wird das seine schwerste Rolle? Zumindest muss er als Angeklagter nicht reden. Traurig dreinschauen schadet allerdings nichts. Er wolle mal einen FBI-Ermittler spielen, sagte Orbeyi vor Jahren. In Film und Fernsehen stellt er meistens eher schräge Typen dar. 2016 trat er im „Tatort“ auf. In der Folge „Tschiller: Off Duty“ spielte er einen Zellenkumpel von Til Schweiger im Istanbuler Gefängnis. Es sieht so aus, als hätte der Charakter-Darsteller die Rolle seines Lebens gefunden.

Von Thomas Nagel