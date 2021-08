Hannover

Wie gefährlich eine E-Scooter-Fahrt im betrunkenen Zustand sein kann, hat ein 34-Jähriger in der Südstadt am eigenen Körper erleben müssen. Offensichtlich alkoholisiert hat dieser Mittwochnacht auf dem Altenbekener Damm die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sich nach einem Sturz schwer am Kopf verletzt. Mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nach aktuellem Wissensstand war der E-Scooter-Fahrer um kurz vor 23 Uhr auf dem Altenbekener Damm in Richtung Jordanstraße unterwegs. Zeugen wollen beobachtet haben, wie er zweimal den Bordstein touchierte und in Höhe des Modersohnwegs die Kontrolle über den Mietroller verlor. Dabei stürzte der 34-Jähre über den Lenker und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Der alarmierte Notarzt diagnostizierte zudem ein Schädel-Hirn-Trauma.

Bei Unfällen droht ab 0,3 Promille der Führerscheinentzug

Der Unfallfahrer wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Weil er das Fahrzeug offensichtlich betrunken führte wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Denn obwohl E-Scooter bereits ab 14 Jahren und ohne Führerschein genutzt werden dürfen, gelten die gleichen Alkoholgrenzen wie bei Autofahrern.

Im Überblick: Für Fahranfänger gilt die 0,0-Promille-Grenze. Ordnungswidrig wird die Nutzung ab 0,5 Promille, ab einem Wert von 1,1 Promille wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei Unfällen unter Alkoholeinfluss droht ein Führerscheinentzug bereits ab 0,3 Promille.

Von Jens Strube