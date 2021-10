Hannover

Streaming von Serien, Videokonferenzen, Unterricht am Bildschirm – das alles funktioniert nicht ohne schnelle Internetverbindungen. Dafür braucht man nicht nur schnelle Rechner, sondern auch Kabelverbindungen, die einen raschen Datenfluss ermöglichen. Netzanbieter wie Vodafone stecken viel Geld in den Ausbau des Glasfasernetzes, doch für Stadtteilbewohner ergeben sich daraus Unannehmlichkeiten: Straßen werden wochenlang aufgerissen, der Verkehr beeinträchtigt, Parkplätze entfallen. Dass es auch anders geht, zeigt Vodafone jetzt in der Südstadt.

Die Große Barlinge ist eine äußerst schmale Straße. Genau hier verlegt Vodafone ein neues Glasfaserkabel. „Wir reißen nicht die Straße auf, sondern machen das mit einem minimalinvasiven Eingriff“, sagt Manager Dirk Ebrecht in Anlehnung an einen medizinischen Begriff. Minimaler Einschnitt, maximale Wirkung.

An der Kreuzung Große Barlinge/Kortumstraße muss die Straße nur wenige Meter aufgerissen werden, um das Glasfaserkabel mit einem Verteilkasten zu verbinden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Übertragen auf den Glasfaser-Ausbau heißt das: Auf der Großen Barlinge rücken nicht die Bagger an, die Kabel werden vielmehr unterhalb der Straße in einem Abwasserkanal verlegt. Das funktioniert so: Ein ferngesteuertes Roboter-Fahrzeug rollt den Kanal entlang und bringt Klemmen an den Kanalwänden an. An den Klemmen sind Halterungen für ein fingerdickes Rohr befestigt, und durch dieses Rohr wird das Glasfaserkabel geführt. Am Ende muss das Kabel ein Stück weit oberirdisch verlegt werden, um es an einen Verteilerkasten an der Kreuzung Große Barlinge/Kortumstraße anzuschließen. Dafür müssen Arbeiter die Straße ein paar Meter aufreißen – aber mehr auch nicht.

Marco Puhlemann steuert den Roboter durch das Kanalsystem. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Diese Technik ist nicht günstiger als der Straßenbau, aber sie ist deutlich schneller“, sagt Ebrecht. Bis zu 120 Meter Kabel an einem Tag könnten auf diese Weise verlegt werden. In den nächsten Monaten will Vodafone in Hannover insgesamt 45 Kilometer Kabel ausrollen, nicht nur in der Südstadt, auch in Linden, Döhren, Heideviertel und im Sahlkamp.

Von Andreas Schinkel