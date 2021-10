Hannover-Südstadt: Mann soll Frauen im Supermarkt sexuell belästigt haben

Hannover

Die Polizei in der Südstadt sucht nach einem mutmaßlichen Sextäter. Er soll am Dienstag, 26. Oktober, in einem Supermarkt in der Sallstraße mehrere Frauen sexuell belästigt haben. Eine Kassiererin rief die Polizei. Als die Polizei kurz nach 15 Uhr eintraf, war der Mann verschwunden – ebenso wie die Frauen.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen, farbigen Mann mit schlanker Statur gehandelt haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er schwarzes kurzes Haar sowie einen Oberlippen- und Kinnbart. Auffällig war zudem eine Narbe auf der Stirn. Zur Kleidung des Mannes liegt keine genauere Beschreibung vor.

Die Polizei in der Südstadt bittet nun die betroffenen Frauen, sich zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen beziehungsweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, dem Aufruf des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt zu folgen. Wer etwas gesehen oder erlebt hat, kann sich unter der Telefonnummer (0511) 109 3217 melden.

Von Thomas Nagel