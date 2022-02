Hannover

Gewaltattacke im Supermarkt: In einem Geschäft in Hannover haben sechs Jugendliche am Montag einen Ladendetektiv misshandelt. Der 32-Jährige hatte zuvor einen der Täter beim Diebstahl eines Energydrinks erwischt.

Gegen 12 Uhr hatte der Jugendliche in dem Markt an der Mendelsohnstraße (Südstadt) eine Getränkedose aus dem Regal genommen. Als er den Security-Mitarbeiter erblickte, versteckte der Täter den Energydrink hinter seinem Rücken. Der 32-Jährige und der Filialleiter baten den Jugendlichen und seine fünf Begleiter, das Geschäft zu verlassen.

Jugendlichen treten auf das Opfer ein

Im Eingang des Marktes holten zwei weitere Jugendliche Getränkedosen aus ihren Jackeninnentaschen – und prahlten frech damit, dass sie diese gerade im Laden gestohlen hatten. Als der Detektiv ankündigte, dass er die Polizei rufen werde, verpasste einer der Jugendlichen ihm einen Schlag ins Gesicht. Auch die fünf Begleiter droschen dann auf den Mann ein. Als der 32-Jährige am Boden lag, begann die Bande auch noch auf ihn einzutreten. Hinterher flüchteten die Täter in Richtung Heinrich-Heine-Platz.

Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ambulanter Behandlung konnte der Detektiv die Klinik wieder verlassen.

Das Alter der Angreifer wird auf rund 17 Jahre geschätzt. Gegen die Bande wird wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zur Tatzeit befanden sich zahlreiche Kunden im Supermarkt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 1093217 im Kommissariat Südstadt zu melden.

Von Britta Mahrholz