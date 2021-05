Hannover

Der Verlauf der Stromtrasse Südlink, die südwestlich durch die Region Hannover zwischen Garbsen und Wunstorf sowie Gehrden und Ronnenberg geführt wird, ist inzwischen auf einen 100 Meter breiten Korridor reduziert worden. In einem ersten Entwurf betrug der Korridor noch 1000 Meter. Dies habe die Bundesnetzargentur inzwischen festgelegt. Bauvorhaben wie etwa in Garbsen-Horst seien dabei berücksichtigt worden und würden nicht beeinträchtigt, teilte die Region Hannover am Donnerstag im Ausschuss für Regionalplanung mit.

Das sogenannte Planfeststellungsverfahren, mit der jedes Bauvorhaben beginnt, sei inzwischen eingeleitet. Bislang habe es noch keine vertiefenden Untersuchungen wie etwa zum Artenschutz gegeben. Auch eine Umweltverträglichkeitprüfung stehe noch aus, so die Region weiter. Sollten Baumfällungen oder dergleichen nötig werden, so gebe es Ausgleichsmaßnahmen. Wie man verfahre, wenn die Trasse auf ein Waldgebiet stoße, darüber gebe es aktuell auch noch keine Lösung.

Südlink geht erst 2028 an den Start – vielleicht auch später

Die muss aber gefunden werden, denn um die Stromtrasse plant Tennet einen 40 bis 45 Meter breiten Arbeitsstreifen, später bleibt ein 16 bis 20 Meter breiter Schutzstreifen, der nicht bebaubt werden darf – für künftige Reparaturen. Das Erdkabel selber liegt in 1,30 bis 1,50 Meter Tiefe, teilet die Regionsverwaltung weiter mit.

Inzwischen steht fest, dass sich das gesamte Projekt um zwei Jahre verzögert – Inbetriebnahme von Südlink soll jetzt 2028 sein. Das hatten Tennet und TransnetBW, die die südliche Strecke betreut, in ihrem zweiten Entwurf des Netzentwicklungsplanes jüngst mitgeteilt. Diese bekannt gemachte Veröffentlichung war nicht überraschend, da es bereits zu Verzögerungen bei der Planung gekommen war, nachdem der Bundestag festgelegt hatte, dass Südlink unterirdisch verläuft statt geführt an Masten. Dadurch musste die Planung überarbeitet werden. Aber auch 2028 sei noch nich fix, heißt es in dem Plan.

Von Andreas Voigt