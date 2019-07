Hannover

Brechend voll ist der große Hörsaal der Leibniz-Universität. Rund 700 Studenten haben sich im Audimax versammelt – nicht etwa, um einen interessanten Gast-Vortrag zu hören. Heute spielen sie selbst die Hauptrolle. Und das Klima.

Eingeladen hat die Gruppe „Students for Future“ (SfF), ein studentischer Ableger der „ Fridays for Future“-Bewegung, der sich ebenfalls massiv für den Klimaschutz einsetzt.

Höchstes Organ der Studierenden

Bei der Versammlung am Mittwochabend handelt es sich um eine außerordentliche studentische Vollversammlung, das höchste empfehlende Organ der Studierendenschaft. Mehr als 2100 Unterschriften haben die SfF dafür sammeln müssen. Hannover ist bereits die elfte deutsche Uni, die das Thema Klimaschutz so auf die Tagesordnung bringt.

„Die größte Quelle von CO2 sind die fossilen Brennstoffe“, ruft Michael Nagel von SfF den versammelten Studenten entgegen. Die Politik schütze diesen Klimakiller, um Jobs zu retten. „Obwohl gerade mal 20 000 Menschen in der Kohle beschäftigt sind“, so der Student weiter. „Andererseits wurden seit 2012 aber 80 000 Arbeitsplätze bei den erneuerbaren Energien durch die Bundesregierung abgebaut.“ Die Forderung ist klar: Die Politik müsse sich ändern, Profitinteressen müssten dem Klimaschutz untergeordnet werden.

Uni soll Ressourcen schonen

Doch aktiv werden will man auch im „Kleinen“: Die Forderungen der SfF richten sich an die Universität selbst. Sie soll sich mehr für das Klima und den Klimaschutz engagieren – auf vielen Ebenen. Über die Forderungen wurde in der Vollversammlung am Mittwochabend abgestimmt.

Neun Anträge hatte die Gruppe vorbereitet: Etwa, dass die Leibniz-Universität künftig Ressourcen schonender agiert, den Netto-CO2-Ausstoß bis 2030 auf null reduziert. Die derzeit aktuelle, 2008 verabschiedete Umweltleitlinie sieht maximal eine Einsparung von 95 Prozent bis 2050 vor.

„Unbegrenztes Wachstum stoppen“

Auch die derzeitige Wirtschaftsordnung wird von den SfF angezweifelt. Sie sehe uneingeschränktes Wachstum vor, die jedoch auf der „Ausbeutung von Mensch und Natur beruht“. „Es müssen alternative Konzepte entwickelt werden, wie Deutschland ohne unbegrenztes Wirtschaftswachstum Wohlstand schaffen kann“, heißt es in einem Antrag. Dafür könne die Uni wachstumskritische Wirtschaftstheorien entwickeln.

Überhaupt müsse Nachhaltigkeit und Klimaschutz mehr in den Fokus der Lehre gerückt werden, künftige Forschungsprojekte sollen dem Klima- und Umweltschutz nicht entgegenstehen.

Umweltfreundliche Lebensmittel

Aber auch unmittelbar greifbare Veränderungen, forderte die SfF: So sollen unter anderem Gerichte im Speiseplan der Mensa mehr umweltfreundliche Lebensmittel angeboten werden, weniger tierische Produkte, mehr Regionales.

Innerhalb von zwei Wochen wird das Präsidium der Uni über die Anträge abstimmen, gebunden ist sie an die Empfehlungen der Vollversammlung jedoch nicht.

Große Demo am Freitag

Übrigens: Noch bis Freitag findet am Haus der Jugend die „Conference for Future“ statt mit Workshops und weiteren Aktionen statt. Sie gipfelt in der großen „ Fridays for Future“-Demo am Freitag, die um 15 Uhr auf dem Georgsplatz startet.

Von Simon Polreich