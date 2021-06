Hannover

Wegen einer Kabelstörung ist es am Donnerstagvormittag in den Haushalten in mehreren Straßen im Zooviertel bis hinein in die Südstadt zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen war auch die Ampelanlage an der Kreuzung Marienstraße und Sallstraße. „Eine Verkehrsregelung war dort allerdings nicht erforderlich“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz.

Laut Enercity-Sprecherin Christine Kunkis war die Ursache des Stromausfalls wahrscheinlich eine Kabelstörung, die aber von den Fachleuten schnell behoben werden konnte. Gegen 10.30 Uhr war die Energieversorgung ausgefallen. „Eine halbe Stunde später lief alles wieder“, so Kunkis.

Die betroffenen Straßen waren laut Enercity in der Südstadt die Kokenstraße und im Zooviertel die Leisewitzstraße, Wegenerstraße, Blücherstraße, Hindenburgstraße sowie die Bristoler Straße. Wie viele Haushalte dort insgesamt angeschlossen sind und somit betroffen waren, konnte die Enercity-Sprecherin nicht sagen.

Von Andreas Krasselt