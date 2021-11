Hannover

Der Prinzen-Prozess wird am Donnerstag nicht stattfinden. Wie die Sprecherin des Landgerichts Hannover, Annika Osterloh, am Dienstag mitteilte, hat die Kanzlei von Prinz Ernst August (67) und der EAH BetreibungsGmbH (Salzburg) das Mandat niedergelegt. Ein neuer Anwalt habe sich legitimiert, er bedürfte aber noch der Einarbeitung, so Osterloh. Zu den Gründen des Anwaltstauschs konnte sie nichts sagen. Der Prozess findet nun am 24. März 2022 statt.

Die Klage des Prinzen gegen seinen Sohn Ernst August Erbprinz von Hannover fußt auf Paragraf 530 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Sein Sohn habe sich des „groben Undanks“ schuldig gemacht. Deshalb verlangt Ernst August Albert Paul Otto Rupprecht Oskar Berthold Friedrich-Ferdinand Christian-Ludwig Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig-Lüneburg Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland (so laut Wikipedia der komplette Name des Prinzen) seine Schenkungen zurück.

Ernst August klagt auf Rückgabe der Marienburg

2004 und 2007 hatte Ernst August seinem Sohn die Marienburg, das Hausgut Calenberg (beide in Pattensen) und das Fürstenhaus Herrenhaus übertragen. Doch weil sich der Erbprinz nicht um seinen Vater gekümmert habe und die eingeforderte Unterstützung abgelehnt habe, sei die Schenkung unwirksam.

Wie sehr der Prinz familiäre Unterstützung benötigt, wurde im Sommer 2020 offenbar. Da fiel er mal wieder aus der Prinzen-Rolle. Wegen verbaler und tätlicher Attacken auf Polizisten und ein Verwalterpaar wurde er im Landgericht Wels (Österreich) zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ernst August kündigte Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Die Klage sei substanzlos und die darin enthaltenen Behauptungen seien falsch, erklärte der Sohn des 67-Jährigen. Einzelheiten wolle er aus auf Rücksicht auf seine Familie nicht kommentieren, „auch zum Schutz meines Vaters“.

Vorwürfe gegen Sohn und Erbprinzen

Ursprünglich hatte Ernst August junior die ehemalige Sommerresidenz der Welfen für einen Euro an die öffentliche Hand verkaufen wollen. Doch nach dem Einspruch seines Vaters scheiterte der mit der niedersächsischen Landesregierung ausgehandelte Deal.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Prinz Ernst August erhebt schwere Vorwürfe gegen den Sohn. So soll sich der Erbprinz unrechtmäßig in den Besitz von familieneigenen Gemälden, Kutschen und Skulpturen aus der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel und aus dem Historischen Museum Hannover gebracht haben. Eine Unterschrift des Vaters habe sich der Sohn erschlichen, um die Rückübertragungsansprüche an den Kläger zu löschen.

„Alle Argumente der Klage sind in der Vergangenheit bereits außergerichtlich entkräftet worden“, betonte der Sohn außerdem. „Vor diesem Hintergrund sehen wir auch einer gerichtlichen Auseinandersetzung gelassen entgegen.“

Am Mittwoch wird Prinz Ernst August in Österreich der Prozess gemacht. In einer Berufung setzt er sich gegen eine Verurteilung zu zehn Monaten Haft auf Bewährung zur Wehr. Er hatte Polizisten attackiert und sein Verwalterehepaar bedroht.

Von Thomas Nagel