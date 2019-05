Hannover

Ein beinahe alltäglicher Zoff im Straßenverkehr ist am Dienstagvormittag am Karl-Imhoff-Weg (Vahrenwald) eskaliert. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einem Streit zwischen der Fahrerin eines Renault Kangoo (61) und einem Radfahrer. Die Frau versuchte nach Angaben der Polizei in eine Parklücke einzuparken, woraufhin der Fahrradfahrer neben dem geöffneten Fenster anhielt und auf die 61-Jährige einschlug.

Dabei versuchte der Unbekannte auch das in eine Halterung neben dem Lenkrad geklemmte Handy der Frau zu entwenden, das bei dem Handgemenge in den Fußraum des Autos fiel. Daraufhin floh der Radfahrer – eine schnelle Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er hat braune, nach hinten gegelte Haare und trug zur Tatzeit einen grünen Parka sowie eine dunkle Hose. Dazu hatte er eine Muschelkette um den Hals und kabellose, weiße Kopfhörer im Ohr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Von NP/mrx