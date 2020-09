Hannover: Streit im Steintor – Toter (48) wird obduziert

Der Mann (48) der nach einer Auseinandersetzung im Steintor-Viertel in Hannover gestorben ist, soll obduziert werden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Verdächtiger (19), mit dem das Opfer am Mittwochabend in Streit geraten war, sitzt unterdessen wegen Totschlags in U-Haft.