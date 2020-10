Die Polizei fahndet nach einem Übergriff in einem Fahrstuhl in Hannover nach einem 45-jährigen Mann. Er hatte einen 36-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht und dem Opfer mit dem Griff gegen den Kopf geschlagen. Der Geschädigte, der bei dem Vorfall seine sechsjährige Tochter dabei hatte, wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.