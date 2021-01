Hannover: Streit im Drogenmilieu endet mit Messerstich im Bein

Hannover

Bei einem Streit im Drogenmilieu in Hannover ist ein Mann (43) durch einen Messerstich ins Bein verletzt worden. Die Polizei hat einen 35-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, habe der 35-Jährige in der Vergangenheit illegale Drogen verkauft und sei der Meinung gewesen, dass der 43-Jährige ihm Geld schulde. Deshalb trafen sich die Männer am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der Zwischenebene der Haltestelle Werderstraße an der Vahrenwalder Straße ( Vahrenwald).

Täter flüchtet

Die beiden gerieten in Streit. Der Jüngere zog ein Messer und stach dem 43-Jährigen ins Bein. Anschließend flüchtete der Täter.

Die Polizei fahndete nach dem Messerstecher. Gegen 12.15 Uhr nahmen Beamte ihm am Andreas-Hermes-Platz ( Oststadt) fest. Die Tatwaffe konnte bislang nicht gefunden werden.

Der Verletzte erlitt eine Wunde am Bein. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gebracht.

Keine Haftgründe

Die Ermittler werfen dem Tatverdächtigen räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor. Aufgrund fehlender Haftgründe befindet er sich wieder auf freiem Fuß.

Von Britta Mahrholz