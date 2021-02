Hannover: Streit eskaliert – Mann (34) fährt Ex-Freundin (28) mit dem Auto an

Hannover

Am Sonnabend ist in Hannover der Streit eines ehemaligen Liebes-Pärchens in aller Öffentlichkeit eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlug ein Mann (34) auf einem Parkplatz in Linden-Süd in seinem Auto auch seine Ex-Freundin (28) ein, anschließend fuhr er sie mit seinem Mercedes an. Inzwischen laufen mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kommissariats Limmer verabredeten sich die Wunstorferin und der 34-Jährige aus Wietze am Sonnabend zum gemeinsamen Einkaufen. Gegen 11.30 Uhr gerieten sie zunächst während der Fahrt und anschließend auf einem Parkplatz an der Göttinger Straße in Streit.

Prügel und kaputtes Handy

Dort habe der Mann in seinem Mercedes auf seine Begleiterin eingeprügelt. Er entriss ihr das Handy und beschädigte es. Die Auseinandersetzung ging dann außerhalb des Wagens weiter.

Hinterher setzte sich der 34-Jährige wieder in seinen Pkw und fuhr die 28-Jährige damit rückwärts an. Die Wunstorferin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Grund: Eifersucht?

Zunächst verließen beide den Parkplatz getrennt. Der Streit ging jedoch in einer Seitenstraße weiter. Diesmal setzte sich der Mann ins Auto der Frau. Dort soll er sie beleidigt und wieder auf sie eingeschlagen haben. Hintergrund der Auseinandersetzung soll Eifersucht gewesen sein.

Die 28-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten ermitteln nun gegen den 34-Jährigen unter anderem wegen versuchten Raubes, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat Limmer unter der Telefonnummer 0511/1093915 zu melden.

Von Britta Mahrholz