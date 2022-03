Hannover

Polizei-Einsatz am Altwarmbüchener See: Am Sonntagabend ist dort ein Streit zwischen mindestens zwei Personen aus dem Ruder gelaufen. Offenbar war bei der Auseinandersetzung auch ein Messer im Spiel. Zwei Männer erlitten Verletzungen.

Begonnen hatte alles gegen 17.40 Uhr. Mindestens zwei Männer waren in Streit geraten. Zunächst soll sich das Geschehen im Bereich Moorwaldweg angespielt haben, anschließend soll es sich in Richtung Lüneburger Damm und DLRG-Wachstation am Altwarmbüchener See verlagert haben.

Welche Sprache sprechen die Beteiligten?

Die zwei (bislang bekannten) Beteiligten wurden verletzt. Beide sollen Schnittverletzungen an den Händen erlitten haben. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist unklar. Die Polizei hatte zunächst Probleme, sich mit den Männern zu verständigen – beide können kein Deutsch. Auch welche Sprachen sie sprechen, blieb zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll einer der Verletzen zudem blind sein.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während ein Mann mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurde, wurde sein Konkurrent im Polizeikommissariat Lahe ärztlich versorgt.

Die Ermittlungen dauern an.

Von Britta Mahrholz