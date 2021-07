Hannover

Von Montag bis Donnerstag dieser Woche waren täglich zwischen 14 bis 22 Uhr fünf Streifen der Bundespolizei in Nahverkehrszügen Bremen – Osnabrück, Hannover – Bremen, Hamburg – Uelzen, Hamburg – Stade und Braunschweig – Löhne unterwegs. Ziel der „Aktionswoche Zug“ der Bundespolizeidirektion Hannover war es zum einen, durch Präsenz die Sicherheit zu erhöhen und Straftaten zu verhindern, aber schwerpunktmäßig auch die Einhaltung der Coronaregeln zu kontrollieren.

Wie der Einsatz zeigte, war dies durchaus erforderlich: Rund 120 Fahrgäste mussten zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Zug ermahnt werden. Denn trotz der Lockerungen der vergangenen Wochen gilt nach wie vor Maskenpflicht in den Bahnen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Verstöße gegen die Maskenpflicht

Dass dies mittlerweile von vielen offenbar lockerer gesehen wird, zeigt sich laut Bundespolizei gerade auch in den Bahnhöfen. So wurden allein im Hauptbahnhof Hannover in der Nacht vom Freitag, dem 2. auf dem 3. Juli 357 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Eine Woche später waren es dort in der Nacht zum Sonntag erneut 137 Verstöße.

Verstärkte Kontrollen am Wochenende

Auch an diesem Wochenende wird die Bundespolizei im Hauptbahnhof verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen. „Nachdem die Inzidenzzahlen in Hannover gestiegen sind und wieder verschärfte Regeln in Kraft traten, gelten diese natürlich auch für den Hauptbahnhof“, so Sprecher Kevin Müller. „Die Bundespolizei wird deshalb eine erhöhte Präsenz in den Abend- und Nachtstunden zeigen.“ Bei Verstößen gegen die Mund-Nasenbedeckung drohe eine Strafe von bis zu 150 Euro.

Doch in der Aktionswoche gab es für die Beamten noch andere Delikte zu ahnden. Insgesamt mussten sie 70 Identitätsfeststellungen durchführen. 18 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, unter anderem wegen Schwarzfahrens, Betrugs und Drogenverstößen. Auf der Strecke Hannover – Braunschweig stießen sie zudem auf einen 34-Jährigen, der vom Amtsgericht Dresden zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Da er keine ladungsfähige Adresse hat. Dem Mann wird Sachbeschädigung vorgeworfen. Da er den Beamten einen Zustellungsbevollmächtigten nennen konnte, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Von Andreas Krasselt