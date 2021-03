Hannover

Ein Dieb hat am Dienstagmittag in Limmer einer 85-jährigen Frau die Handtasche entrissen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin war gegen 13.10 Uhr auf der Niemeyerstraße in Richtung Kirchstraße unterwegs, als ihr ein Mann die umgehängte Handtasche entriss. Der Täter flüchtete in Richtung Lindener Marktplatz. Die 85-Jährige rief um Hilfe. Ein Zeuge verfolgte den Dieb und bekam ihn an der Jacke zu fassen. Doch der Flüchtende konnte sich losreißen und entkam.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Dieb soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er trug eine graue Mütze, eine lange, beige Strickjacke und darunter eine kürzere, graue Strickjacke. Außerdem war er mit einer Jeanshose bekleidet. Auffällig waren seine schulterlangen, dunkelblonden und fettigen Haare.

Polizei sucht Zeugen

In der pinkfarbenen Handtasche der 85-Jährigen befand sich ihre Geldbörse mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld. Verletzt wurde die Frau bei dem Überfall nicht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511/109 39 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt