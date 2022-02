Hannover

Die politische Auseinandersetzung mit Straßennamen in Hannover, deren Namensgeber historisch belastet sind, hat jetzt auch den Stadtbezirksrat Bemerode-Kirchrode-Wülferode erreicht. Konkret geht es um den Antrag von Maximilian Wahl (Die Linke), ein Teilstück der Von-Escherte-Straße zwischen Oheriedetrift und Dribusch im Bemeroder Wohnquartier Kronsberg nach KPD-Mitbegründerin Rosa Luxemburg zu benennen.

Dieser Vorstoß hatte in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrates zu einer kontroversen und teils heftig geführten Debatte um das Wirken Rosa Luxemburgs geführt, an deren Ende FDP-Bezirksratsherr Norman Ranke den Antrag in die Fraktion zog – um eine mehrheitliche Zustimmung von SPD, Grünen und Linken zu verhindern. Auch den Antrag der CDU, diesen Bereich der Straße nach der ersten Bundestagspräsidentin Annemarie Renger (SPD) zu benennen, hatte Ranke in seine Fraktion gezogen. Beide Änderungsanträge werden nun höchstwahrscheinlich in der Märzsitzung besprochen.

Wahl: „Luxemburg wollte mehr soziale Gerechtigkeit“

Rosa Luxemburg sei zeit ihres politischen Lebens eine wichtige Stimme gegen Armut, Frauenunterdrückung, preußischen Militarismus, Kolonialismus und Krieg gewesen, begründete der Linke Maximilian Wahl seinen Vorstoß. „Sie war eine lautstarke Stimme der Novemberrevolution, die das Ende der Monarchie und der faktischen Militärdiktatur einleitete und den Weltkrieg beendete.“

Rosa Luxemburg sei für mehr demokratische Mitbestimmung, auch in der frühen Sowjetunion, und mehr soziale Gleichheit eingetreten. „Die vorgeschlagene Straßenbenennung könnte Bürger motivieren, sich tiefergehend mit ihrem Wirken und ihren Schriften auseinanderzusetzen“, so Wahl weiter.

Entschiedene Gegner der Rosa-Luxemburg-Straße fand der Vorschlag in CDU und FDP. Gerd Kuscher (CDU), 1984 aus der damaligen DDR ausgewandert, legte mit Nachdruck seine Sicht der Dinge dar: Rosa Luxemburg habe als Autorin des 1914 gegründeten Spartakusbundes im Dezember 1918 eine Räterepublik nach russischem Vorbild gefordert. „Was die Räterepublik in Russland an Menschenrechten unter Lenin und Stalin brachte, brauche ich Ihnen nicht zu erklären“, sagte Kuscher an Maximilian Wahl gerichtet.

Das ist Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg gilt in der Beschreibung vieler Historiker als eine der umstrittensten Figuren der deutschen Demokratiegeschichte. Die Sozialdemokratin, spätere Spartakistin, war Teil des linksradikalen Flügels der SPD und schwankte zwischen grundlegender Verbesserung und gewaltsamer Überwindung bestehender politischer Strukturen am Ende des Deutschen Kaiserreiches im Übergang zur Weimarer Republik. Sie wurde am 5. März 1871 in Zamość in Russisch-Polen geboren. Zunächst studierte sie in Zürich Zoologie, wechselte 1893 in das Fach Staatswissenschaften und promovierte 1897 in Nationalökonomie. Ein Jahr später ging Luxemburg nach Berlin. Über ihren Lebensgefährten Leo Jogiches kam sie in Kontakt mit polnischen und russischen Sozialisten. Als SPD-Mitglied entwickelte sich Luxemburg schnell zur profilierten und furchtlosen Rednerin des linken Flügels der Partei. Im sogenannten Revisionismus-Streit der SPD lehnte sie eine Entscheidung zwischen Reformpolitik und Revolution ab und forderte eine „revolutionäre Realpolitik“ mit dem Ziel der proletarischen Revolution. Während des Ersten Weltkriegs gehörte sie vom ersten Tag an zu den Gegnern einer Burgfriedenspolitik und verließ die SPD 1917, um gemeinsam mit Karl Liebknecht den marxistischen Spartakusbund zu gründen, aus dem 1919 die KPD hervorging. Während Luxemburg einerseits die parlamentarische Praxis des Kaiserreichs ablehnte, verteidigte sie andererseits bürgerliche Freiheitsrechte wie die freie Meinungsäußerung, das allgemeine und gleiche Wahlrecht von Mann und Frau, die Presse- und Versammlungsfreiheit. Erst der Gebrauch dieser demokratischen Rechte und Pflichten durch das „Proletariat“, so die Vorstellung Rosa Luxemburgs, würde die Ausgangsbedingungen für die sozialistische Revolution und den Sozialismus schaffen. Rosa Luxemburg wurde am 15. Januar 1919 Opfer eines Attentats rechtsradikaler Freikorps.

Kuscher: „Luxemburg wollte ein diktatorisches System“

Und: Der damalige Wunsch von Rosa Luxemburg nach einer Art Räterepublik sei 1946 im Prinzip in der Sowjetischen Besatzungszone SBZ realisiert worden, als die Sozialdemokraten gezwungen worden seien, mit der KPD die SED zu gründen. „Und somit ein von ihr gewünschtes diktatorisch herrschendes System“.

Er habe bis 1984 in diesem System leben müssen und sei ständig über Luxemburg besudelt worden, sagte Kuscher. „Dass Luxemburg eine Sozialdemokratin war, habe ich damals bei aller Lobhudelei nie gehört.“

Rosa Luxemburg sei lediglich eine Identifikationsfigur des linksgerichteten Teils der Gesellschaft, so die FDP. „Unser Anspruch muss es aber sein, Namensgebern von Straßen zu finden, die alle mittragen“, äußerte Fraktionschef Norman Ranke. Rosa Luxemburg sei kein geeigneter Name, hinter dem sich alle versammeln könnten. Er habe es nicht für möglich gehalten, so Ranke weiter, dass sich eine Mehrheit finden lasse für eine Identifikationsfigur ausschließlich der Linken. „Ich appelliere an SPD und Grüne, ihre Meinung zu überdenken“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bezirksrat. Die Entscheidung fällt in ein paar Wochen.

Das sagen SPD und Grüne Im Stadtbezirksrat haben SPD, Grüne und Linke zu Beginn der Ratsperiode eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit beschlossen. Sie haben zehn Stimmen – und so eine Mehrheit gegenüber CDU und FDP. Damit der Vorschlag von Maximilian Wahl (Linke) durchkommt, braucht es somit die Zustimmung der Partner SPD und Grüne. Aktuell sieht es danach aus. Michael Quast, SPD-Fraktionsvorsitzender: „Rosa Luxemburg war eine Vorkämpferin für die Frauen und die Soziale Idee. Sie mag in den Augen einiger belastet sein, für die Vereinnahmung durch andere Ideologien nach ihrem Tod kann sie nichts. Aus Sicht der SPD spricht daher nichts gegen eine entsprechende Ehrung wie sie auch in anderen Städten erfolgte. Wir werden aber nochmal das Gespräch mit den anderen Parteien suchen.“ Grünen-Fraktionsvorsitzende Christine Jochem: „Wir unterstützen den Antrag auf Umbenennung des neuen Teilstücks der Von-Escherte-Straße in Rosa-Luxemburg-Straße. Rosa Luxemburg ist für uns ein Vorbild. Sie hat sich für eine demokratische Republik und soziale Gerechtigkeit eingesetzt. Auch heute noch ist nicht nur die Politik weiterhin von Männern dominiert und auch viele Straßen in Hannover sind nach Männern benannt. Einer Frau diese Ehrung zuteil werden zu lassen, entspricht unseren gleichstellungspolitischen Vorstellungen. Die Rosa-Luxemburg-Straße liegt im Norden des Quartiers Kronsberg. Auf der südlichen Seite befindet sich das Baugrundstück von ecovillage und auf der nördlichen Seite entsteht eine Solawi (Solidarische Landwirtschaft). Wir freuen uns, zwischen diesen Projekten für eine solidarische Gesellschaft eine Straße nach Rosa Luxemburg zu benennen.“

Von Andreas Voigt