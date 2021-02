Hannover

Am kommenden Montag, dem 8. Februar, beginnt die angekündigte Grunderneuerung der Straße Am Südbahnhof (Südstadt). Die Arbeiten werden vermutlich bis Dezember dauern. Während dieser Zeit wird die Straße in zwei Abschnitten teilgesperrt.

Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen Anna-Zammert-Straße und Große Düwelstraße, der zweite den Bereich von der Großen Düwelstraße bis zur Marienstraße. Der Durchgangsverkehr wird über Anna-Zammert-Straße und Bischofsholer Damm umgeleitet. Die anliegenden Grundstücke können auch während der Baumaßnahme erreicht werden. Fußgänger und Radfahrer können während der gesamten Bauzeit die Baustelle passieren.

Aufwertung für 1,3 Millionen Euro

Grunderneuerung und Umgestaltung sollen die Straße Am Südbahnhof deutlich aufwerten. Die Fahrbahn soll künftig 5,5 Metern und die Gehwege beidseitig jeweils etwa 3,5 Meter breit werden. Zum Parken sind Parkbuchten vorgesehen, durch Bäume aufgelockert, die nur teilweise neu gepflanzt werden müssen. So entsteht eine beidseitige Baumreihe, die den Straßenraum einfasst. Die Baukosten betragen rund 1,3 Millionen Euro.

Von Andreas Krasselt