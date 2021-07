Hannover

Der Kohleausstieg in Hannover und damit die Stilllegung des Kraftwerks in Stöcken ist längst beschlossene Sache, nur um den Zeitplan gab es Streit. Während Enercity erst 2030 endgültig abschalten, den ersten Block 2026 vom Netz nehmen wollte, hält die Bürgerbewegung „Hannover erneuerbar“ das für zu langfristig, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen. Sie fordert eine Stilllegung bereits 2026 – und konnte sich damit nach langem Gezerre jetzt zumindest teilweise Gehör verschaffen. Einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Stadt, Enercity und Bürgerinitiative wurde am Montag im Umweltausschuss des Rats grünes Licht gegeben.

Angenommen wurde der Antrag mit der Mehrheit des Ampelbündnisses. Endgültig beschließen muss dies noch die Ratsversammlung am 15. Juli. Doch das dürfte eine reine Formsache sein, denn dagegen ist nur die AfD. Die Vereinbarung ist ein Kompromiss. Sie ist im Grunde nur eine Absichtserklärung, die jedoch mit konkreten und nachprüfbaren Auflagen verbunden ist.

Absage auch ans Erdgas

Enercity verpflichtet sich demnach, das Kohlekraftwerk Stöcken so schnell es geht stillzulegen oder zumindest keine Kohle mehr zu verfeuern, nach Möglichkeit bereits 2026. Auch der erste Block soll früher, nämlich bereits 2024 abgeschaltet werden – zumindest soll dies angestrebt werden. Auch der Einsatz von Erdgas soll schnellstmöglich verringert werden. Allerdings betont der Energieversorger nach wie vor, dass der lokale Kohleausstieg seiner Ansicht nach mehr Zeit brauche. Schließlich müssen Ersatzanlagen gebaut und in Betrieb genommen werden, die auch erstmal genehmigt werden müssen.

Das verdeutlicht die Krux des Kompromisses: Nach Möglichkeit, schnellstmöglich und anzustreben – Formulierungen, die eine Menge Spielraum lassen könnten. Doch sieht die Vereinbarung immerhin auch Kontrollmechanismen vor. Bereits ab kommenden Jahr verpflichtet sich Enercity dazu, regelmäßig über den Stand der Dinge zu berichten – und eventuelle Verzögerungen auch zu begründen. Dazu wird OB Belit Onay einen Beirat einberufen, in dem neben dem Enercity-Vorstand und drei Vertretern der Stadt, darunter Onay selbst, auch drei Vertreter und Vertreterinnen des Bürgerbegehrens vertreten sein werden. Dort soll auch über den Stand der Umsetzung der ebenfalls in der Vereinbarung beschlossenen flankierenden Maßnahmen berichtet werden.

35 Millionen für flankierende Maßnahmen

Denn insgesamt 35 Millionen Euro, jeweils zur Hälfte von der Stadt und Enercity, sollen in Maßnahmen gesteckt werden, mit welchen insgesamt 800.000 Tonnen CO2 eingespart werden können, was der Hälfte es CO2-Ausstoßes des Kraftwerks in der bisher geplanten Laufzeit bis 2030 entspricht. Dabei handelt es sich unter anderem um ein Offensive zur Ersetzung von Ölheizungen durch Fernwärme oder einer Wärmepumpe, Einführung einer Anschluss- und Benutzungspflicht an das Fernwärmenetz im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sowie eine entsprechende Stilllegung und Umrüstung von Erdgasheizungen und Maßnahmen zur Steigerung der Heizungseffizenz, wodurch allein bereits 20 Prozent des Energiebedarfs eingespart werden könnten.

CDU will vergeblich Anschlusspflicht streichen Für die CDU reichte das nicht aus. Sie forderte in einem Änderungsantrag, die Anschluss- und Benutzungspflicht komplett zu streichen und durch ein Förderprogramm zu ersetzen, das Anreize zum freiwilligen Umstieg schaffen sollte. Zuvor hatten OB Belit Onay und Stadtkämmerer Axel von der Ohe noch bei einem gemeinsamen Besuch der CDU-Fraktion für die Vereinbarung geworben – ein Novum in der hannoverschen Ratsgeschichte. So fand auch – bis auf die Anschlusspflicht – alles die Zustimmung der CDU. „Auch wir wünschen uns ganz eindeutig mehr Tempo beim Kohleausstieg“, betonte Maximilian Oppelt. „Aber man muss die Bevölkerung mitnehmen und darf keine falschen Versprechungen machen.“ Mit ihrem Änderungsantrag aber scheiterte sie. Obwohl er auch bei den Piraten Zustimmung fand, wenn auch unter einem zugespitzten sozialen Aspekt: „Bei einer Heizungsumstellung muss darauf geachtet werden, dass nicht die Mieter die Energiewende bezahlen“, erklärte Adam Wolf. Er kündigte zudem an, sollte der Änderungsantrag der CDU keine Mehrheit finden, sich bei dem Hauptantrag enthalten zu wollen. Auch wenn er diese „wunderbare Vereinbarung“ als sehr wichtig ansehe. Eine Drohung, die er allerdings nicht wahr machte. Schließlich hatte auch die CDU der Vereinbarung letztlich zugestimmt, obwohl ihr Änderungswunsch abgeschmettert worden war. Andreas Bingemer von der FDP konnte die CDU-Bedenken zwar verstehen: „Wir sind auch mehr für Überzeugung statt Zwang.“ Er sah in der Vereinbarung die Verhältnismäßigkeit aber genügend berücksichtigt. Und Philipp Kreisz (SPD), für den die Vereinbarung einen „Meilenstein“ darstellt, setzte volles Vertrauen in die Verwaltung, hinsichtlich der noch zu definierenden Ausnahmen „mit Augenmaß“ vorzugehen. Mark Bindert von den Grünen hätte sich zwar persönlich mehr gewünscht, aber politisch sehe er in der Vereinbarung „ein hervorragendes Kompromisspapier, das bundesweit seinesgleichen sucht.“ Und Signale setze, die von anderen übernommen werden könnten.

Insbesondere hinsichtlich der beabsichtigten Anschlusspflicht ans Fernwärmenetz hatte es im Vorfeld noch Irritationen gegeben. Daher stellt die neugefasste Vereinbarung klar, dass diese Pflicht nur für Anlagen gelten werde, die ab dem 1. Januar 2022 neu eingebaut würden oder etwa wegen eines Defekts ausgetauscht werden müssten – und dies auch nur in Objekten in einem der 62 Quartiere in der Stadt, die Enercity als geeignete Verdichtungsgebiete für die Fernwärme identifiziert hat. Im Rahmen einer noch zu erstellenden Fernwärmesatzung sollen weitere Ausnahmen definiert werden.

35 Millionen Euro dürften kaum ausreichen

Von den städtischen Mitteln sollen im kommenden Jahr 10 Millionen Euro, im Folgejahr 5 Millionen und 2024 dann die restlichen 2,5 Millionen Euro fließen. Doch spekuliert dieser Plan auf künftige Weichenstellungen seitens des Bundes, denn die 35 Millionen Euro dürften kaum ausreichen, die angestrebten Ziele zu erreichen.

Stadt und Enercity erwarten, dass nach der Bundestagswahl und auch aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz neben den bestehenden Förderinstrumenten weitere Förderungen beschlossen werden.

Von Andreas Krasselt