Hannover

Gelegenheit macht Diebe – und die lassen mitunter auch Gegenstände mitgehen, mit denen sie vermutlich relativ wenig anfangen können. In Stöcken erbeuteten ein oder mehrere Täter in einem unbeaufsichtigten Moment am Sonntag unter anderem ein Schlafapnoe-Gerät. Das hat zwar einen Wert von rund 6000 Euro, dürfte sich aber nicht so leicht verkaufen lassen.

Der 34-jährige Besitzer, der das Gerät benötigt, um beim Schlafen ausreichend mit Sauerstoff versorgt zu werden, hatte es vor seinem Wohnhaus in der Eichsfelder Straße zusammen mit anderen Gegenständen aus seinem Auto ausgeladen. Er hatte die Sachen kurzzeitig auf dem Gehweg abstellen wollen, während er seinen VW Tiguan in die Tiefgarage fuhr.

Sachen auf dem Gehweg abgestellt

Als er zurückkam, hatte seine Frau schon einige der Sachen ins Haus getragen. Während dieser Zeit waren die übrigen Gegenstände unbeaufsichtigt zurückgeblieben. Diese Gelegenheit nutzten die Unbekannten aus, um zwei Taschen zu klauen. In einer der Taschen war das Schlafapnoe-Gerät, in der anderen ein Laptop. Die Bestohlenen riefen umgehend die Polizei, doch Täter und Beute blieben verschwunden.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder auf verdächtige Personen geben können. Insbesondere wird eine etwa 50-jährige blonde Frau, die zur gleichen Zeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite ebenfalls Sachen aus ihrem Auto lud und dann in Richtung eines der dortigen Mehrfamilienhäuser ging, gebeten, sich zu melden. Sie trug einen schwarzen Mantel und hatte eine schwarze Stofftasche bei sich.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Stöcken unter der Telefonnummer 0511/109 38 15 entgegen. Die Beamten bitten auch mögliche Finder eines Schlafapnoe-Geräts, sich zu melden. Die Diebe könnten das für sie vermutlich nutzlose Gerät einfach weggeworfen haben.

Von Andreas Krasselt