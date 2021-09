Hannover

Matthias W. (56) sitzt zusammen gesunken auf der Anklagebank. Der kleine Mann hat gerade gestanden, in 70 Fällen seine Tochter missbraucht zu haben. Und die Polizei fand bei einer Wohnungsdurchsuchung 2018 auch noch kinderpornografische Dateien.

Der Fall ist außergewöhnlich: W. ist der Stiefvater des Opfers. Die Kindsmutter war Anfang der 2000er nach Norwegen ausgewandert. Und ließ ihre Tochter zurück. Also „kümmerte“ sich der damals schon arbeitslose Tierwirt um das Kind. Als das Mädchen elf war, fingen die Übergriffe an. Das war im Jahr 2002. Über Jahre missbrauchte der Mann das Mädchen. Im Jahr 2007 erklärte er ihr den sexuellen Missbrauch: „Das ist normal zwischen Vater und Tochter. Ein Ausdruck der Liebe.“

Mutter ließ Kind bei dem Stiefvater zurück

Weil das Mädchen ohne Vater aufwuchs, glaubte sie ihm diese Lüge. Erst im Alter von 27 Jahren zeigte sie ihn an. „Meiner Mandantin liegt nichts daran, dass der Angeklagte bestraft wird. Sie will nur mit dem Kapitel abschließen“, erklärte ihr Anwalt Benjamin Pethö. Er deutete an, dass das Kind auch in materieller Hinsicht zu kurz gekommen sei. „Das Kindergeld wurde nicht für sie aufgewendet“, so der Anwalt.

Hat der Angeklagte es versoffen? Dreimal hatte er ein Verfahren wegen Alkohols im Straßenverkehr. Ein weiteres Verfahren ist gerade anhängig. Eine Polizeistreife pflückte Matthias W. trunken vom Fahrrad. Der Mann macht den Eindruck, als sei er mit sich und dem Leben überfordert. Zu seiner Verhandlung erschien er 30 Minuten zu spät. Er war zum Amtsgericht gegangen. Dort schickte man ihn weg. Erst nach einem Anruf seines Anwalts kam er dann ins Landgericht. Er war bereits auf dem Weg nach Hause. Im Gericht hatte er offensichtlich Probleme, den Vorgängen intellektuell zu folgen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach einer Verständigung machte ihm Richterin Hanni-Gisa Peiffer ein Angebot. Bei einem umfassenden Geständnis wird es eine Gefängnisstrafe zwischen drei Jahren und 10 Monaten und viereinhalb Jahre geben. Das akzeptierte der Angeklagte. Bislang war er nur wegen seiner Trunkenheitsdelikte aufgefallen. Eins dürfte klar sein: Im Gefängnis wird dieser Mann höchstwahrscheinlich untergehen.

Am Mittwoch wird seine Tochter vor Gericht aussagen. Wegen des Geständnisses bleibt ihr die detaillierte Befragung zu den Taten erspart. Das wirkt sich strafmildernd für Matthias W. aus.

Von Thomas Nagel