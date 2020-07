Hannover

Penibel wie ein Finanzbeamter legt Patrick S. (35) den Stift vor sich auf der Anklagebank ab. Alles an dem mutmaßlichen Stalker und Mörder wirkt ordentlich, sorgfältig und präzise. Mit den fast kahl rasierten Schädelseiten und dem vollen Haupthaar ähnelt er den Mönchen aus dem Film „Im Namen der Rose“.

Doch dieser „Mönch“ trägt viele Abgründe in sich. Mit 35 Jahren lebte er noch bei Mama und Papa. Beziehungen suchte er nur zu deutlich jüngeren Frauen. Sein Opfer, eine attraktive Stewardess, war 23 Jahre alt. Die Polizei fand bei der Hausdurchsuchung Dutzende von selbst gebrannten Porno-CD´s. Fein säuberlich nach Jahren geordnet, Beginn 2001. Da war Patrick S. 16 Jahre alt. Im Laufe der Zeit entwickelte er eine Vorliebe für erniedrigende Sexualpraktiken.

Der Stalker übt Macht aus

Der Stalker schreibt unentwegt während der Verhandlung. Er hat ein großes Mitteilungsbedürfnis. Mit dem Psychiater Tobias Bellin sprach er mehr als 13 Stunden. Im Gefängnis führt er ein Tagebuch. Inhalt: So fühle ich mich nach der Tat. Den Mord hatte er Stunden nach der Tat bei der Polizei in seiner Heimatstadt Dessau-Roßlau ( Sachsen-Anhalt) gestanden. Auch gegenüber dem Psychiater hat er jetzt sein Geständnis wiederholt.

Im Landgericht schweigt der Angeklagte. Warum verhält sich der Mann so? Ein freimütiges Geständnis im Gerichtssaal mit den Nachfragen des Gerichts, der Staatsanwältin und des Opfer-Anwalts würde ihm ein Stück Macht rauben. Am Dienstag überreichten seine Anwälte Teile seines Gefängnis-Tagebuchs. Wieder versucht der Angeklagte, seine Umwelt zu manipulieren. Er entscheidet, was die Prozessbeteiligten über ihn lesen dürfen und was nicht.

Patrick S. stand auf getragene Frauenunterwäsche

Das Ganze hat wohl zum Ziel, dass sich Patrick S. zum Getriebenen stilisieren möchte. Jemandem, der seinem Opfer verfallen war. Jemandem, in dessen Familie psychische Erkrankungen vorhanden sind. Jemandem, der nicht wusste, was er tat.

Offenkundig hat Patrick S. einen Fetisch. Die Polizei fand getragene Frauenunterwäsche bei ihm. Seinem Opfer stahl er nach dem Mord in der Südstadt einen BH. „Er hatte Kontakt zu einem Portal für getragene Frauenslips“, sagte der Leiter (52) der Mordkommission „Meter“ aus.

Der Angeklagte hat sein Ziel erreicht

Mehr als zwei Jahre hat der Kaufmann mit Bachelor-Abschluss sein Opfer gestalkt. Die junge Frau erstattete am 23. September 2018 Anzeige. „Es gab keine Hinweise auf den Angeklagten“, so der Ermittlungsführer. Das lag wohl daran, dass der erfolglose Angeklagte (er jobbte im Einzelhandel als Verkäufer) ein Computer-Crack war. Die Ermittler fanden sechs SIM-Karten bei ihm. Alle liefen unter falschem Namen. S. hatte drei GPS-Tracker. Nur einen konnte die „Moko“ sicherstellen, unter dem Auto der Mutter des Opfers.

Seine IT-Kenntnisse nötigen selbst den Fahndern großen Respekt ab. Noch immer versuchen sie eine Dropbox zu knacken, in die S. nachts nach der Tat Dateien transferierte. Und wieder fragt man sich: Wieso stellt sich jemand nach der Tat bei der Polizei? Verhindert aber vorher den Zugriff auf bestimmte Dateien? Patrick S. war wohl nur Eines wichtig: Die junge, attraktive Frau gehört jetzt für immer zu ihm.

Von Thomas Nagel