Hannover: Sternsinger beten im Landtag für den Weltfrieden

Hannover

„Was für ein farbenfroher Anblick“, schwärmte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta ( SPD) am Montagvormittag beim Einzug der Sternsinger in den Plenarsaal. „Kein Jahr kann schöner beginnen.“ Muss es auch nicht. Denn der Besuch der Sternsinger am Dreikönigstag ist nicht nur im Landtag, sondern auch in Staatskanzlei und im Rathaus seit Jahrzehnten Tradition.

Kinder aus den katholischen Pfarrgemeinden der gesamten Region beschließen damit ihre Tour durch die Gemeinden, bei der sie um Spenden für wohltätige Zwecke baten, und anschließend die Häuser segneten. Verkleidet als die Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar zogen sie dabei singend von Tür zu Tür.

FÜR DEN GUTEN ZWECK: Auch Bürgermeister Thomas Hermann war im Rathaus spendabel. Quelle: Christian Behrens

Gesungen haben sie auch im Landtag: „Wir kommen geführt von Gottes Hand“, heißt es im ersten Lied, „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg“, im zweiten. Das Mottolied des Jahres aber handelt vom Frieden für die Welt. Und stellvertretend für alle Konfliktgebiete steht in diesem Jahr der Libanon im Zentrum der Spendenaktion.

Hilfen für das kleine Libanon

Im Nachbarland Syrien tobt seit neun Jahren der Bürgerkrieg. „Viele Menschen aus Syrien sind nach Deutschland geflohen, aber noch mehr konnten oder wollten sich nicht soweit von ihrer Heimat entfernen“, tragen die Kinder vor. Das kleine Libanon mit seinen fünf Millionen Einwohnern – laut Wikipedia sind es sechs Millionen – allein habe eine Million Syrer aufgenommen.

Der Libanon war schon immer ein Schmelztiegel der Religionen, in dem sich die Risiken von Konfrontationen zeigen, sich aber eben auch Chancen eines friedlichen Zusammenlebens von Christen, Muslimen, Juden und Alawiten eröffnen. Die diesjährige Sternsinger-Aktion unterstützt die libanesische christlich-muslimische Adyan-Stiftung, die ein Bildungsprogramm für Schulen erarbeitet hat. Kindern und Lehrern sollen so die gemeinsamen Werte der Weltreligionen aber auch Kenntnisse über die eigene Geschichte vermittelt werden. Erst aus der Geschichte des Nahen Ostens kann ein Verständnis der aktuellen Konflikte erwachsen.

„Jeder von Euch ist Friedensbotschafter“

Daher ist es auch Landtagspräsidentin Andretta wichtig, die Aktion nicht nur mit Spenden zu unterstützen. Sie wolle vor allem das Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen stärken, dass alle Menschen friedlich und vorurteilsfrei miteinander umgehen sollten. „Jeder von Euch ist Friedensbotschafter“, ruft sie den Kindern zu. Und die Botschaft gelte nicht nur für die Ferne. „Auch für die Politiker ist es wichtig, dass sie sich mit Respekt begegnen.“

Was die Sternsinger in ihrem Vortrag und Gebet bekräftigten. Dabei bezogen sie sich auf die Worte des Propheten Jesaja, der Schwerter zu Pflugscharen schmieden wollte. Doch wie ließe sich eine Welt ohne Krieg realisieren? „Im Kleinen, in unserem Alltag“, sagten die Kinder. „Das zählt am allermeisten. Denn dort fängt der Frieden an.“

Die Bedeutung des Segensspruchs

Zum Abschluss malte der zwölfjährige Karl aus der Südstadt mit Kreide den Segensspruch an die Fassade des Landtags: „20*C+M+B+20“. Der Stern steht dabei für den Stern von Bethlehem, die drei Kreuze sind eben solche und keine Pluszeichen und stehen für den dreifaltigen Gott. C, M, und B bedeuten nicht Caspar, Melchior und Balthasar, wie oft vermutet wird. Sie stehen für Christus mansionem benedicat – übersetzt: Christus segne dieses Haus.

SEGNUNG: Der zwölfjährige Karl malt den Spruch „20*C+M+B+20“ an die Fassade des Landtags. Quelle: Christian Behrens

Waren die Sternsinger zuvor bei Ministerpräsident Stephan Weil in der Staatskanzlei, zogen sie nach dem Landtag ins hannoversche Rathaus, wo sie von Bürgermeister Thomas Hermann empfangen wurden. Den Landtag hatten etwa 85 Kinder aus dem ganzen Bistum besucht, im Rathaus waren es nur rund 50 aus katholischen Gemeinden der Region. Beim Segensspruch gab es dann eine kleine Panne. Lennart (10) aus der St.-Clemens-Gemeinde brachte die Buchstaben durcheinander. Der Segen hing deswegen aber nicht schief und ließ sich mit Wasser schnell wegwischen. Beim zweiten Anlauf klappte es dann. Auch der Weltfrieden braucht schließlich etwas länger.

SEGEN: In der Ratsstube im Rathaus schafft es Lennart (10) im zweiten Anlauf. Quelle: Christian Behrens

Von Andreas Krasselt