Hannover

Aus allen vier Himmelsrichtungen sind am Freitag Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Fridays-for-Future-Sternfahrt nach Hannover geradelt. Sie demonstrierten gegen den Neubau von Autobahnen und für die Verkehrswende. Ursprünglich sollte die Sternfahrt über Teilstücke der Autobahnen 2 und 7 fahren. Das untersagten jedoch die Versammlungsbehörde Hannover, die Stadt Hildesheim und auf Eilanträge der Umweltschützer dann auch das Verwaltungsgericht Hannover und letztlich das Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

Gut 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dennoch über Alternativrouten nach Hannover gekommen. Bereits um 12 Uhr waren nach Polizeiangaben etwa 80 Menschen in Peine gestartet. Um 13 Uhr folgten die Kolonnen aus der Wedemark mit 70 und aus Hildesheim mit 80 Teilnehmern.

Für die Sternfahrt mussten zahlreiche Straße vorübergehend gesperrt werden. Quelle: Ilona Hottmann

Weniger Teilnehmer als erwartet

Zeitgleich ging es am ZOB in Wunstorf los. Rund 100 Menschen starteten hier auf ihren Rändern in Richtung Waterlooplatz. Im Verlauf der Sternfahrt schlossen sich noch einige Teilnehmer an, sodass die Gesamtzahl auf etwas über 400 anstieg. Weitere Demonstranten kamen zur Abschlusskundgebung dazu. Etwa 700 waren es am Ende – und somit deutlich weniger als die 2000 erwarteten Teilnehmer.

Etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind von Wunstorf aus in Richtung Hannover aufgebrochen. Quelle: Rita Nandy

Unter ihnen war auch Wiltrud-Ulrike Mühlbauer, die eigens aus Laatzen nach Wunstorf gekommen war. „Autofahrer haben in den letzten Jahren so eine Dominanz entwickelt“, sagt sie. „Das ist nur gefährlich.“ Sie wollte ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.

Aus der Wedemark war Florian Wernicke gestartet. „Von Hupen bis Applaus war alles dabei“, berichtet er von der Fahrt. „Es war schön auf der Straße so viel Platz zu haben, wo man als Fahrradfahrer sonst an den Rand gedrängt wird“, wiederum Teilnehmer Max Kannenberg, der die Strecke aus Peine gefahren war.

Die Abschlusskundgebung am Waterlooplatz. Quelle: Ilona Hottmann

Kurze Vollsperrungen

Die Polizei hatte bereits im Vorfeld Vollsperrungen für den Autoverkehr auf den betroffenen Strecken angekündigt. Das verlief nach Behördenangaben ohne Probleme. Auch weil weniger Teilnehmer als erwartet kamen, konnten die Absperrungen schnell aufgehoben werden.

Die Sternfahrt führte von Wunstorf, Mellendorf, Peine und Hildesheim etwa über Teilstücke der B6, B441 und B65 sowie mehrere Ortschaften und Städte in der Region Hannover. Auch Verkehrsadern im Stadtgebiet waren betroffen, etwa der Westschnellweg, die Vahrenwalder Straße und der Friedrichswall.

Von Manuel Behrens, Rita Nandy und Jonathan Josten